Haberler

Banu Parlak Kooperatif Dolandırıcılığı Soruşturmasında Serbest Bırakıldı

 - Güncelleme:

Magazin Haberleri

Kooperatif dolandırıcılığıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Banu Parlak, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kooperatif dolandırıcılığıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kooperatif dolandırıcılığıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Banu Parlak, İstanbul'dan Trabzon'a gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı girişindeki polis kontrol noktasında gözaltına alına alınmıştı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde işlemleri biten Parlak, havalimanında bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan Banu Parlak serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Banu Parlak İstanbul Suç Hukuk Magazin Haberler

title