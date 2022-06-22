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Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Brezilyalı eski güzellik kraliçesi Gleycy Correia bademcik ameliyatı olduktan sonra aşırı kan kaybından komaya girdi. Genç model, iki aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Eski Brezilya güzellik kraliçesi 27 yaşındaki Gleycy Correia, sürekli şişen bademciklerini aldırmak için ameliyat masasına yattı.

Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Gleycy, ameliyattan beş gün sonra ciddi kan kaybına bağlı kalp krizi geçirince yoğun bakıma alındı.

Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Yoğun bakımdaki iki aylık yaşam mücadelesini kaybeden Correia yaşama veda etti.

Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Correia'nınaile dostu Jak Abreu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ailenin kesinlikle ameliyat sırasında yapılan yanlış müdahale nedeniyle kızlarının öldüğüne inandığını söyledi.

Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Jak, cenazenin otopsiye yollandığını söyledikten sonra Correia'nın yoğun bakımda kaldığı süre zarfında aileye destek olan herkese teşekkür etti.

Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Correia, modelliğin yanı sıra sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyordu.

Bademcik ameliyatı olan güzellik kraliçesi hayatını kaybetti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Ameliyat Brezilya Magazin Haberler

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