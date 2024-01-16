Üye Girişi
Haberler

ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor

Güncelleme:
Abone Ol

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yıldızlar Bana Uzak dizisi reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için final yapıyor. Dizi, 4. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Başrollerinde Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan ve İnanç Konukçu gibi isimlerin paylaştığı ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalın sürpriz yaparak ilk bölümünü yılbaşı gecesi yayınladığı Yıldızlar Bana Uzak dizisi için final kararı aldı. Dizinin son çıkan reytingleri de beklentiyi karşılamayınca dizinin 4. Bölümde bitirilmesine karar verildi. Senaryosu Ercan Uğur tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Bahadır İnce oturuyor.

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için… Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer. Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.

ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor

ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor

ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor

ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor

ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor

ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor

ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Burcu Kıratlı Furkan Andıç Televizyon Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Bursa okullar tatil mi? SON DAKİKA! 16 Ocak Bursa'da okullar tatil mi? Mersin otobüs kazası kaç ölü, yaralı var? Mersin otobüs kazası son durum ne? Kediler üşür mü? Köpekler üşür mü? Evcil hayvanların vücut sıcaklığı nasıl kontrol edilir? Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar? Seküler ne demek? Seküler nedir, ne anlama geliyor? TDK anlamı... İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı? Sabah namazı ne zaman kılınır? 16 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 16 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 16 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 16 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Okullar ikinci dönem açılmayacak mı? Ara tatil sonrası okul yok mu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title