Ateşli sahneleri gören Seren Serengil, başa sarıp tekrar izlemiş: Böyle bir şey olamaz

'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki sevişme sahneleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Seren Serengil, "Bir sevişme sahneleri var ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu kadar mı rol olamaz. Böyle bir şey olamaz. Görünce şunu başa al bir daha seyredelim dedim. Şoka girdim" ifadelerini kullandı.

'Söylemezsem Olmaz' programında yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Seren Serengil, son olarak Disney Plus'ın 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki sevişme sahnelerine yaptığı yorumla adından söz ettirdi.

"BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı dizideki sevişme sahnelerini tekrar tekrar izlediğini ifade eden Serengil, "Bir sevişme sahneleri var ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu kadar mı rol olamaz. Böyle bir şey olamaz. Görünce şunu başa al bir daha seyredelim dedim. Dublör mü kullandılar dedim o kadar yani. Şoka girdim, seyrederken utandım" dedi.

"OĞUZHAN'IN ANNESİ İZLEMİYOR MU ACABA?"

Açıklamasının devamında Demet Özdemir ile evli olan Oğuzhan Koç'a göndermede bulunan Serengil, "Oğuzhan'ın suçu ne? Bu sahneleri Oğuzhan'ın annesi izliyor mu acaba?" ifadelerini kullandı.

MASTÜRBASYON SAHNESİ DE OLAY OLMUŞTU

Dizide Sinem karakterine hayat veren genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Tolga karakterinin fotoğraflarına bakıp mastürbasyon yaptığı sahneler de büyük yankı uyandırmıştı.

İşte dizideki o sahnelerden birkaç kesit;