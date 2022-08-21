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Asuman Dabak'ın 52 Yaş Güzelliği

Asuman Dabak'ın 52 Yaş Güzelliği

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TRT 1'de yayınlanan Mükemmel Eşleşme dizisinde rol alan oyuncu Asuman Dabak, set arasında soluğu Çeşme'de aldı. Her yaz olduğu gibi bu yaz da sahil şıklığından ödün vermeyen Dabak, renkli bikinileri ve aksesuarlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bu sene televizyonda, dijital platformda ve beyazperdede toplamda 5 projede rol alarak yoğun bir sezon geçirdiğini söyleyen usta oyuncu Asuman Dabak, 20 Eylül'de ise Haldun Dormen'in yönettiği

"Senfonik Broadway'den İstanbul'a Müzikaller" projesi kapsamında Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alacağını müjdeledi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Haldun Dormen Asuman Dabak Eylül Magazin Haberler

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