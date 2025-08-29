Selena Gomez'den bekarlığa unutulmaz veda! Beyazlara büründü, tül duvağını da taktı

Selena Gomez'den bekarlığa unutulmaz veda! Beyazlara büründü, tül duvağını da taktı
Güncelleme:
Nişanlısı Benny Blanco ile evlilik hazırlıklarına devam eden ünlü pop yıldızı Selena Gomez, yakın arkadaşlarıyla birlikte unutulmaz bir bekarlığa veda partisi düzenledi. Özel bir yatta güneşin ve denizin tadını çıkaran Gomez, bu özel anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Gomez sırtı açık, inci askılı elbisesi ve 'gelin adayı' yazılı beyaz tül duvağıyla adeta gözleri kamaştırdı.

Bir süredir birlikte olduğu ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco ile nikah masasına oturmaya hazırlanan pop müziğin sevilen ismi Selena Gomez, bekarlığa unutulmaz bir partiyle veda etti.

TAKİPÇİLERİNİ UNUTMADI

Aralarında Racquelle Stevens, Ashley Cook ve Courtney Lopez'in de bulunduğu kız arkadaşlarıyla birlikte Meksika'nın gözde tatil beldesi Cabo San Lucas'a giden Gomez, özel bir yatta güneşin ve denizin tadını çıkarırken, partiden eğlenceli anları da takipçileriyle paylaşmayı unutmadı.

BEYAZLARA BÜRÜNÜP TÜL DUVAĞINI TAKTI, BİKİNİSİYLE DE GÖZ KAMAŞTIRDI

Paylaştığı karelerde sırtı açık inci askılı bir elbise ve üzerinde "gelin adayı" yazılı beyaz tül duvakla poz veren Gomez, beyaz bikinisiyle de göz kamaştırdı.

MÜSTAKBEL EŞİNİN YÜZÜ KARTONLARA BASILDI

Arkadaşları, Gomez için "gelin" temalı süslemelerle dolu bir ortam hazırladı. Kalp şeklindeki balonlar ve tüy detaylı pijamalarla kutlamayı renklendiren ekip, eğlenceli anlara Katy Perry'nin "Teenage Dream" şarkısını da eşlik ettirdi. Bir videoda, arkadaşlarının Benny Blanco'nun yüzünün basılı olduğu kartonları salladığı anlar da dikkat çekti.

Gomez'in yakın arkadaşı Taylor Swift, aynı günlerde kendi nişan heyecanını yaşadığı için kutlamaya katılamadı. Öte yandan Benny Blanco'nun da hafta sonunu Las Vegas'ta arkadaşlarıyla geçirdiği öğrenildi.

JUSTİN BİEBER'LA YAŞADIĞI ÇALKANTILI İLİŞKİNİN ARDINDAN ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇMİŞTİ

Selena Gomez, geçmişte yaşadığı zorlu süreçlerin ardından yeni ilişkisi ile adeta hayata yeniden tutundu. Uzun süre Justin Bieber'la yaşadığı çalkantılı ilişkiyle gündemde kalan Gomez, hem fiziksel hem de ruhsal olarak zor bir dönemden geçmişti.

BLANCO İLE ADETA YENİDEN IŞILDADI

Gomez ile Blanco'nun ilişkisi Aralık 2024'te nişanla resmiyet kazanmıştı. Benny Blanco ile tanışmasının ardından yeniden ışıldayan Gomez, "Kimse beni onun gibi sevmedi" diyerek mutluluğunu dile getirmişti. Özel hayatındaki bu değişim, kariyerine de yansıdı. "Only Murders in the Building" dizisiyle oyunculukta büyük bir çıkış yakalayan Gomez, sevgilisinin prodüktörlüğünü üstlendiği yeni albümüyle de başarısını taçlandırdı.

DÜĞÜNÜN YERİ VE ZAMANI BİR SIR

Hayranlarının merakla beklediği düğün için geri sayım başladı. Selena Gomez ve Benny Blanco'nun ne zaman ve nerede evleneceği ise şimdilik sır gibi saklanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
