Haberler

İBB'nin talebi değerlendirildi! Mahkemeden Galata Kulesi kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Galata Kulesi'nin mülkiyeti ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebini reddetti. Kule, Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Galata Kulesi'nin mülkiyetine ilişkin davada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebini reddettiğini, kulenin Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edeceğini açıkladı.

"VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE KALACAK"

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Galata Kulesi'nin mülkiyetine ilişkin davada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebini reddetti. Kule, vakıf kayıtları ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda mazbut vakıf statüsüyle Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek. Tapu, kadastro ve arşiv belgeleri; Galata Kulesi'nin 'Kule-i Zemin Vakfı'na ait olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu kararla birlikte, tarihi mirasımız Galata Kulesi'ne yönelik hukuki süreç kesinlik kazandı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

