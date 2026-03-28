Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı! Akıllara Hakan Sabancı'nın söyledikleri geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ve Didem Soydan’ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında oyuncu Hande Erçel yurt dışından Türkiye'ye gelerek ifade verdi. İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği veren Erçel serbest bırakıldı. Hande Erçel'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Erçel, "Dosyada adı geçen çeşitli mekanlardan sadece Bebek Otel’in restoran kısmına iş görüşmesi için birkaç kez gittim. İş yoğunluğumdan dolayı bir gece hayatım yok. İddia edildiği gibi belli iş adamlarının düzenlediği hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Hayatım boyunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim. Hakan Sabancı’nın da kullandığını görmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

HAKAN SABANCI'NIN İFADESİ

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı magazin gündemini sallamıştı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakan Sabancı da aynı Hande Erçel'in yanında hiçbir zaman uyuşturucu madde kullandığını görmediğini ifade etmişti. Sabancı üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirttiği ifadesinde, "Hande Erçel isimli kişiyi tanırım. Bu kişi yanımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmamıştır" demişti. Hakan Sabancı da soruşturma kapsamında test verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

