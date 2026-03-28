Resmen sıraya girdiler! Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu

Arjantin'in Moritanya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaşananlar maçın önüne geçti. Moritanya teknik ekibinin Lionel Messi ile fotoğraf çektirmek için adeta yarışa girdiği anlar dikkat çekti.

MAÇ SONRASI DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Moritanya teknik heyeti, dünya yıldızı Lionel Messi'nin yanına gitmek için yoğun çaba sarf etti. Teknik ekipte yer alan isimlerin Messi ile fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştığı görüldü.

MESSI İLGİYİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Arjantinli yıldızın ise kendisine gösterilen yoğun ilgiyi geri çevirmediği ve teknik ekipteki isimlerle tek tek fotoğraf çektirdiği anlar kameralara yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde samimi ve renkli anlar öne çıktı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, futbolseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Messi'nin gördüğü ilgi ve teknik ekibin heyecanı dikkat çekti.