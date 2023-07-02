Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh, 5 yıl önce evlendiği eşi ile düğün yaptı

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh 5 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Özge Çoruh ile düğün yaptı. Çiftin temsili nikahını ise Müjdat Gezen kıyıdı. Gezen'in nikah cüzdanını verirken yaptığı espri düğündekileri kırdı geçirdi.

Arkak Sokaklar'da canlandırdığı Mesut Komiser karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Şevket Çoruh, dört yıldır aşk yaşadığı Özge Turna ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift 5 yıl sonra kızları Turna ile düğün yaptı.

2018 YILINDA EVLENMİŞTİ

1993-2004 yılları arasında meslektaşı Günay Karacaoğlu ile ilk evliliğini yapan ve bu evlilikten Gülenay adını verdiği bir kızı bulunan Şevket Çoruh, ikinci evliliğini 2018 yılında yaptı.

5 YIL SONRA DÜĞÜN YAPTILAR

2020 yılında kızları Turna'yı kucaklarına alan ünlü çift 5 yılın ardından düğün yaptı. Düğünden ilk görüntüleri ise Şevket Çoruh'un eski rol arkadaşı Boğaç Aksoy sosyal medya hesabından paylaştı.

NİKAHI MÜJDAT GEZEN KIYDI

Çiftin temsili nikahını ise usta oyuncu Müjdat Gezen kıydı. Gezen'in evlilik cüzdanını ikilinin kızları Turna'ya verirken "Kızım bunu sen al, baban kaybeder" esprisi düğündekileri kırdı geçirdi.

ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Düğüne katılan isimler arasında Arka Sokaklar dizisinin oyuncularından Ozan Çobanoğlu, Kerimhan Duman, Özgür Ozan, Oya Okar yer aldı.