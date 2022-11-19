Annesinin 50 milyon TL'lik evini zorla aldığı gerekçesiyle davalık olan Seren Serengil, hakkındaki iddiaları yalanladı

Nevin Teoman, kendisine bakacağı vaadiyle 30 milyon değerindeki evini verdiği kızı Seren Serengil'e "Beni kandırdı" diyerek dava açtı. Davayla ilgili gizlilik kararı olduğunu söyleyen Serengil, annesinin davayı diğer kızlarının korkusundan dolayı açtığını dilekçede yazılanlardan haberinin olmadığını söyledi. Üvey ablasının kendisinden bu evi almak için böyle suçlamalarda bulunduğu belirten Serengil, yasal yollara başvuracak.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil, annesine ait evi üzerine aldığı iddiasıyla davalık oldu. Anne Nevin Teoman, kızının daireyi ona bakacağını söyleyerek üstüne aldığını iddia etti. Annesi Nevin Teoman ile üvey kardeşleri yüzünden de bozuşan Serengil, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"NEYE İMZA ATTIĞIMI BİLMİYORUM, EVİMİ ÜZERİNE GEÇİRDİ"

Teoman mahkemeye başvurarak "Ne imzaladığımın farkında değildim. Kızım beni kandırdı. Ne sağlık sigortamı ödedi ne de faturalarımı. 30 milyonluk dairemi de üzerine geçirdi" diyerek dilekçe verdi. Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, ilk evliliğinden olan kızı Fulya Telli'nin kendisine maddi-manevi destek olduğunu, Öztürk Serengil'den olan kızı Selin Serengil'in ise hiçbir yardımının olmadığını iddia etti.

ANNESİYLE MESAJINI YAYINLADI

Davanın geçtiğimiz sene açıkladığını ve yayın yasağının olduğunu söyleyen Seren Serengil ise Instagram hesabından annesiyle olan bir mesajını yayınlayarak hakkındaki iddialara cevap verdi. Annesinin kendisine "Benimle ilgili değil, ablanlar yaptırdı" mesajını paylaşan Serengil, şu ifadeleri kullandı:

"ANNEM KORKTUĞU İÇİN DAVA AÇTI"

Geçen sene açıldı bu dava ve dava açıldıktan sonra ben anneme bir ses kaydı attım annecim bu ne diye. Annem bana bu cevabı attı... Ve biz dava açtığı halde annemle görüştük çünkü annem onlardan korkusuna bu davayı açtı hatta dava dosyasında benim için yazılanlardan bile haberi yoktu, ben ona okuyunca ablamın avukatları için 'Allah cezalarını versin' dedi. Annem hem GATA Devlet Hastanesi'ne gitti hem noterde vasiyet verdi hem de ömür boyu bakım sözleşmesi yaptık. Bu sözleşme şunu içerir... Evimi kızıma hibe ediyorum o da bana baksın ömür boyu...

"50 MİLYONLUK EVDE OTURUP NASIL DOĞAL GAZI KESİK OLABİLİR"

"Bu bana bakmıyor yok doğal gazım yanmıyor gibi komik ve bilerek yapılan ifadeler bu sözleşmeyi bozmak içindir. 50 milyon değerinde bir evde oturup insanın doğal gazının kesik olması çok komiktir. Madem Fulya Hanım 'ben bakıyorum' diyor o zaman doğalgaz neden kesik? Tamamen kurgu iftira ve yalan... Yani annem yaşıyor, seyahat ediyor kira geliri var yiyor içiyor ama bir tek doğal gaz kesik."

"ANNEM BASKI ALTINDA"

Sözleşmeyi bozmak için anneme bakmasam, bozulacağı için bunları uyduruyorlar. Annem bunlara bana ev verdiğini söylemedi bana da tembih etti söylememem için. Ortaya çıkınca da bunlara elimden imza aldı yalanını attı korkudan. Sonra bunlar 'o zaman dava açalım' dedi bunlara hayır diyemedi niyetleri bu evin benden alınması... Ve evi sattıracaklar annem onların babasından kalmasa da onlara da başka ev verecekti ama bana ev verdiğini duyunca bu büyük ablam çıldırdı annemi benden uzaklaştırdı telefon iletişimimi engelledi şu anda annemin baskı altında olduğundan eminim."

"ANNEM İÇİN ENDİŞE EDİYORUM"

"Büyük ablam ve kocası annemi düğününe bile çağırmadı şimdi nerden çıktı bu sevgi? Hepsi için savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum bu mesajında annemin baskı altında olduğundan korktuğum onun için endişelendiğim için yayınlıyorum. Devamı var ama özel hayat olduğu için o kısmını mahkemeye sunacağım bu kısmı hayati önem taşıdığı için paylaşmayı lüzum gördüm."