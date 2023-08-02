Angus Cloud... GENÇ OYUNCU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!

Tüm dünyada büyük bir ilgiyle izlenen ' Euphoria' dizisinin genç yıldızı Angus Cloud, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulundu.

Geçen hafta babasını toprağa veren o günden beri toparlanamayarak ruh sağlığı sorunları yaşayan Cloud'un ailesi, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün inanılmaz bir insana veda etmek zorunda kaldığımız için çok üzgünüz. Bir sanatçı, bir arkadaş, bir kardeş ve bir evlat olarak Angus hepimiz için pek çok açıdan özeldi.

"Angus geçen hafta babasını toprağa verdi ve bu kayıpla mücadele ediyordu. Sahip olduğumuz tek teselli, Angus'un şimdi en iyi arkadaşı olan babasıyla yeniden bir araya geldiğini bilmek.

Umarız Angus'un vefatı, başkalarına yalnız olmadıklarını ve bununla yaşadıklarıyla tek başlarına mücadele etmemeleri gerektiğini hatırlatır."

"Umarız dünya onu mizahı, kahkahası ve herkese olan sevgisiyle hatırlar. Bu yıkıcı kaybı hala atlatmaya çalıştığımız için şu anda mahremiyet istiyoruz."

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

' Euphoria'nın yayınlandığı HBO kanalından yapılan açıklamada ise " Angus Cloud'un vefatını öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz.

Son derece yetenekli ve HBO ve Euphoria ailesinin sevilen bir parçasıydı. Bu zor zamanda arkadaşlarına ve ailesine taziyelerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Cloud'un ailesine yakın bir kaynak Entertainment Tonight'a konuşarak; genç aktörün babasını son yolculuğuna uğurladığı İrlanda'dan döndükten sonra 'ciddi intihar düşünceleriyle mücadele ettiğini' söyledi.

ANNESİ ACİL YARDIMI ARAMIŞ

TMZ'nin haberine göre; Oakland Polisi ve İtfaiyesi, Angus Cloud'un annesi tarafından Pazartesi günü saat 11.30 civarında yapılan bir acil yardım çağrısına yanıt verdiği ortaya çıktı.

Cloud'un annesi 'olası bir aşırı doz' ihbarında bulundu Angus'un nabzının atmadığını söyledi.

Ancak polis, ünlü ismin ölüm nedeninin şu an için bilinmediğini ve soruşturma başlattıklarını açıkladı.