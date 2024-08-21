Amsterdam'da tek Türk oyuncu olarak boy gösteren Melis Sezen, kıyafetiyle geceye damga vurdu

Son dönemin parlayan oyuncularından Melis Sezen, Amsterdam'da düzenlenen olan Septimius Ödülleri'ne katıldı. Sadakatsiz dizisiyle parlayan Sezen, Septimius Ödülleri'nin tek Türk oyuncu adayı oldu.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Her yıl Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Septimius Ödül Töreni'nde, Emmy, BAFTA ve Oscar gibi önemli ödüllerin sahibi birçok katılımcı da yer alıyor. Melis Sezen, Amsterdam Tuschinski Theater'da düzenlenen törende Gülcemal dizisindeki rolüyle Türkiye'yi temsil etmek için yer aldı.

BAŞTAN AŞAĞI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Son olarak Kerem Bürsin ile başrolü paylaşacağı "Son of a Rich" ile gündeme gelen güzel isim gecede baştan aşağı kırmızı giyindi. Yine göğüs dekoltesi tercih eden ve zarif tarzıyla dikkat çeken Melis Sezen büyük beğeni topladı. Güzel isim dış basından da büyük ilgi gördü ve gece boyunca bol bol röportaj verdi.

İşte güzel oyuncunun geceden fotoğrafları;