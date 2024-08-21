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Amsterdam'da tek Türk oyuncu olarak boy gösteren Melis Sezen, kıyafetiyle geceye damga vurdu

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Son dönemlerde izlenme rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, Amsterdam Septimius Ödülleri'nin tek Türk oyuncu adayı oldu. Gecede baştan aşağı kırmızıya bürüne güzel oyuncu, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Son dönemin parlayan oyuncularından Melis Sezen, Amsterdam'da düzenlenen olan Septimius Ödülleri'ne katıldı. Sadakatsiz dizisiyle parlayan Sezen, Septimius Ödülleri'nin tek Türk oyuncu adayı oldu.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Her yıl Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Septimius Ödül Töreni'nde, Emmy, BAFTA ve Oscar gibi önemli ödüllerin sahibi birçok katılımcı da yer alıyor. Melis Sezen, Amsterdam Tuschinski Theater'da düzenlenen törende Gülcemal dizisindeki rolüyle Türkiye'yi temsil etmek için yer aldı.

Amsterdam'da tek Türk oyuncu olarak boy gösteren Melis Sezen, kıyafetiyle geceye damga vurdu

BAŞTAN AŞAĞI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Son olarak Kerem Bürsin ile başrolü paylaşacağı "Son of a Rich" ile gündeme gelen güzel isim gecede baştan aşağı kırmızı giyindi. Yine göğüs dekoltesi tercih eden ve zarif tarzıyla dikkat çeken Melis Sezen büyük beğeni topladı. Güzel isim dış basından da büyük ilgi gördü ve gece boyunca bol bol röportaj verdi.

İşte güzel oyuncunun geceden fotoğrafları;

Amsterdam'da tek Türk oyuncu olarak boy gösteren Melis Sezen, kıyafetiyle geceye damga vurdu

Amsterdam'da tek Türk oyuncu olarak boy gösteren Melis Sezen, kıyafetiyle geceye damga vurdu

Amsterdam'da tek Türk oyuncu olarak boy gösteren Melis Sezen, kıyafetiyle geceye damga vurdu

Amsterdam'da tek Türk oyuncu olarak boy gösteren Melis Sezen, kıyafetiyle geceye damga vurdu

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Melis Sezen Melis Sezen Sadakatsiz Amsterdam Televizyon Magazin Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (8)

Sinan Bulduk:

Kasap vitrininden çıkmış gibi

96
8
yanıtYanıtla
Mehmet ŞaFaK:

bu kadının gidişatı hiç iyi değil

61
6
yanıtYanıtla
Kadirovic :

Vay beeee... Göğüs gösterip geceye damga vuran bir Türk kadını... Nene Hatun'da Türk kadını bu da.. Nerede yanılıyoruz acaba...

58
1
yanıtYanıtla
Gjerj Kastoroiti:

verin gazı onlyfanstakilerden farkları yok Z kuşağı unlulerinin

31
1
yanıtYanıtla
Adem Doğrusöz:

Bu nedir loooo ?...

16
1
yanıtYanıtla
Onur Güleç:

ne kadarda büyükmüş :)))

7
1
yanıtYanıtla
Oflu Hakan:

konulu sektörde olabilirmi projeler

5
0
yanıtYanıtla
isa kızmaz:

Tabii bizim neyimiz eksik.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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