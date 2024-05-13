Amerikalı oyuncu Halle Berry'nin sevgilisi Van Hunt, Oscar ödüllü oyuncunun çıplak fotoğrafını paylaşarak Anneler Günü'nü kutladı

54 yaşındaki müzisyen, Instagram'da Berry'nin evinin yatak odası balkonunda çıplak bir şekilde dururken çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta, Berry, demir korkuluğa yaslanmış şekilde omuz üzerinden bakarken saçları sırtına dökülüyor. Hunt fotoğrafı, "Anneler gününüz kutlu olsun... kalbimin derinliklerinden. Oh, bunu paylaşmamalıydım! Ama kabul etmelisiniz ki Halle gerçekten harika bir anne," diye esprili bir notla paylaştı.

Bu fotoğraf, Berry'nin geçen yıl interneti sallayan benzer bir çıplak fotoğrafını anımsatıyor. İki çocuk annesi Berry, ünlü eğrilerini sergileyerek mahremiyetini korumuş ve 8.3 milyon takipçisine "Ne istersem onu yaparım," demişti.

Hunt'ın bu gönderisi, Berry'nin birkaç ay önce onun doğum gününü kutlamasının ardından geldi. Akademi Ödülü sahibi aktris, Instagram'da müzisyenle birlikte geçirdikleri özel anların fotoğraflarını paylaştı. Çift, ilişkilerini 2020 Eylül'ünde kamuoyuna duyurmuştu.

Berry, 16 yaşındaki kızı Nahla Ariela'yı eski sevgilisi Gabriel Aubry ile ve 10 yaşındaki oğlu Maceo-Robert'ı Olivier Martinez ile olan evliliğinden paylaşıyor. Hunt'ın ergenlik çağındaki oğlu Drake var.

2022'nin başlarında Berry, Hunt'la gerçekten özel bir bağ kurduğunu ifade etti. "Hayatımın insanını bulduğuma gerçekten inanıyorum," diyerek oğlu Maceo'nun onlar için arka koltukta küçük bir bağlılık töreni düzenlediğini anlattı. "Sanırım sonunda beni mutlu görüyor ve bu onun için çok anlamlı."

Berry, bu ilişkinin kendisi için çok özel olduğunu ve ilişkiyi asla pişmanlıkla anmadığını belirtti. İkili, pandemi sırasında tanışmış ve ilişkilerini sanal olarak geliştirmişlerdi. Berry, önemli bir başkasının hayatında olduğuna dair ipuçları verdikten sonra, sosyal medya güncellemesiyle bu kişinin kimliğini açıklamıştı. İkilinin ilk kamusal ortaya çıkışı, 2021 Nisan'ında Los Angeles'taki 93. Akademi Ödülleri'nde oldu.