Alperen Duymaz, sette tartıştığı için tepki gösterdiği Melisa Aslı Pamuk'a bu sefer sahip çıktı

Ego dizisinin başrol oyuncuları Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz sette birbirine girdi. Tartışmanın ardından Pamuk'u sosyal medya hesabından takipten çıkaran Duymaz, geçtiğimiz hafta Twitter hesabından uzun bir paylaşım yaparak yaşanan tartışmayı anlattı. Pamuk'un sete saatinde gelmediğini ve uyardığında da kendisine küfrederek seti terk ettiğini söyleyen Duymaz, yeni bir açıklama daha yaparak bu sefer de partnerine sahip çıktı.

TARTIŞTIĞI PARTNERİNE SAHİP ÇIKTI

Yaşanan tartışmayı anlattığı için Melisa Aslı Pamuk hakkında yapılan eleştirilerden rahatsız olan Alperen Duymaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Herkese Merhabalar, bilindiği üzere partnerim Melisa Aslı Pamuk ile yorucu set ortamında karşılıklı olarak yaşamış olduğumuz gerginlikten dolayı mesleki olarak bir tartışma yaşadık. Sosyal medyada yapmış olduğum açıklamanın amacı, yaşamış olduğumuz olayın, bizler bir açıklama yapmamış olmamıza rağmen, yalan yanlış ve gerçek dışı şekilde haber yapılmasından dolayı kendi tarafımdan açıklama yapmaktı. Ancak yapmış olduğum açıklama bazı televizyon programları ve sosyal medya hesaplarında, Melisa Aslı Pamuk ile aramızda geçen olayın tamamen dışına saptırılmış; konu, Melisa Aslı Pamuk hakkında gerçek dışı ve olumsuz yorum ve iftiralara dönüşmeye başlamıştır. Söz konusu gerçek dışı saptırmalara maruz kalan Melisa Aslı Pamuk'a karşı yapılan iftira ve saldırılardan ötürü son derece büyük rahatsızlık duydum."

"YORUCU ÇALIŞMA KOŞULLARINDAN DOLAYI GERGİNLİK YAŞAYABİLİRİZ"

"Bizler oyuncular olarak mesleki anlamda tartışabilir; birbirimizi eleştirebiliriz. Yaptığımız işin yorucu çalışma koşulları içinde ortaya çıkabilen bu tarz gerginlikleri, başka boyutlara taşıyarak kişilerin şahsına zarar verecek gerçek dışı yorumlarla haberleştirmenin karşısındayım. Melisa Aslı Pamuk'a yapılan bu saçma sapan saldırı ve iftiraları şiddetle kınadığımı ve kendisinin şahsına karşı yapılan gerçek dışı iftira ve saldırıların karşısında; partnerim Melisa Aslı Pamuk'un yanında olduğumu belirtmek isterim."

SETTE YAŞANAN GERGİNLİĞİ ANLATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Melisa Aslı Pamuk ile yaşadığı tartışmayı anlatan Alperen Duymaz, şu ifadeleri kullanmıştı: "Melisa'nın genel olarak sete geç çıkıp ekibi bekletiyor olmasına anlam vermeye çalışırken bizler, işimizin yoğunluğu sebebiyle o gün ki geç gelişinin sebebini sordum 'ne oldu neden geç kaldın Melisa?' gelen ciddiyetsiz cevap ve pişkin tavrın ardından sinirlendim ve mesafeli davrandım. Ekibin karşısında mahcup olan Melisa yaklaşık 20 dakika sonra büyük bir sinirle yanıma geldi ve tartışma başladı. Bu tartışmanın sonucunda melisa bana küfrederek seti terk etti."

"MELİSA'NIN PİŞKİNCE GÜLDÜĞÜ CİDDİYETSİZ TAVRI HAZMEDEMEDİM"

"Ben haklarımı korumaya çalıştım ve çalışıyorum. İnsanlar işlerinin gerektirdiği saatlerde işlerinde olurlar, herhangi bir aksaklıkta da açıklama yaparlar. Tüm ekibin hazır bir şekilde Melisa'yı beklemesini ve Melisa'nın hiçbir şey yokmuşçasına pişkince gülerek koyduğu ciddiyetsiz tavrı hazmedemedim. Açıklama yapmak zorunda kalmayabilirdim ama çıkan yanlış ve yalan, gerçeği yansıtmayan bu haberlere bir cevap vermek istedim. Gündeminizi böyle bir şey için meşgul ettiysem özürlerimi iletir saygımı sunarım."

İlgili Haberler