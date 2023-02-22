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"Devlet ve Allah kelimelerini aynı yerde görmek istemiyorum" diyen Farah Zeynep Abdullah, gündem oldu

Magazin Haberleri

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından çadır ihtiyaçlarının karşılanmamasına tepki gösteren Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı "Devlet ve Allah kelimelerini aynı yerde görmek istemiyorum" paylaşımından dolayı gündem oldu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binaların yerle bir olduğu depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Ağır yıkımların yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da depremin 15. gününde art arda iki deprem daha meydana geldi. Depremlerin ardından peş peşe paylaşım yaparak tepkisini dile getiren oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Twitter'da gündem oldu.

Depremin ardından Oğuzhan Uğur'un ekibinde yer alarak deprem bölgeleri için yapılan yardım kampanyalarına destek veren oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum. Artık yeter" ifadelerini kullandı.

'Allah ve devlet kelimesini aynı yerde görmek istemiyorum' diyen Farah Zeynep Abdullah, gündem oldu

Oyuncu, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından çadır eksikliği yaşanmasına tepki göstererek "Çadır nerede?" diyerek tepki göstermişti.

'Allah ve devlet kelimesini aynı yerde görmek istemiyorum' diyen Farah Zeynep Abdullah, gündem oldu

Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımı kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Trend listesine giren oyuncuya tepki ve destek yağdı.

'Devlet ve Allah kelimelerini aynı yerde görmek istemiyorum' diyen Farah Zeynep Abdullah, gündem oldu

'Devlet ve Allah kelimelerini aynı yerde görmek istemiyorum' diyen Farah Zeynep Abdullah, gündem oldu

'Devlet ve Allah kelimelerini aynı yerde görmek istemiyorum' diyen Farah Zeynep Abdullah, gündem oldu

'Allah ve devlet kelimesini aynı yerde görmek istemiyorum' diyen Farah Zeynep Abdullah, gündem oldu

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Farah Zeynep Abdullah Twitter Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

o zen:

Dini siyasete alet etmek , Dini kullanarak, ağlayarak oy toplayanlar zavallıdır. Ve daima hortumcudur

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sade vatandaş:

yani demek istiyorki yapılan hataların üzerini dini suistimal ederek örtmeye çalışmayın fakat bunu anlatmak için kurduğu cümle çok yanlış

Cevap Yaz821Yayından Kaldır
Fatih :

çünkü öyle birşey demiyor. kendini sanatçı zanneden şu saygısızı aklamaya çalışma.

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