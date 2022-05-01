Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'ın cevabı herkesi duygulandırdı: Keşke hiç dünyaya gelmeseydim dedim

Koronavirüse yakalanan ve durumunun ağırlaşmasıyla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılan Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, Tektaş'ın iki çocuğu ve eşi Merve Tektaş'la sahip çıktı. Alişan, yengesinin doğum gününü de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

ALİŞAN: HİÇBİR SÖZ SENİN İÇİN BİR ANLAM İFADE ETMEYECEK

Instagram hesabından Merve Tektaş ve kızlarının fotoğrafını paylaşan Alişan, "İnşallah nice güzel yaşların olur meleklerinle birlikte. O kadar zor ki... Hiçbir kelime, hiçbir söz bugün senin için bir anlam ifade etmeyecek biliyorum. Ama şunu bil ki, sen meleklerin için artık daha önemlisin. Ben hep arkanızda olacağım ömrüm yettikçe. Doğum günün kutlu olsun" dedi.

TEKTAŞ: İLK DEFA YENİ YAŞIMDA DÜNYAYA GELMESEYDİM DEDİM

Paylaşıma yorum yapan Merve Tektaş ise yaşadığı acıyı dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Canımın ne kadar yandığını ifade etmem mümkün değil. ilk defa yeni yaşımda 'Keşke dünyaya hiç gelmeseydim' diyorum ama benim meleklerim beni kanatlarımdan tutuyor ve sen iyi ki varsın iyi ki" diyerek herkesi duygulandırdı.

Selçuk-Merve Tektaş