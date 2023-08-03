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Alina Boz aşkını cümle aleme ilan etti! Gün batımında çekilmiş pozları sosyal medyayı salladı

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Mithat Can Özer'le 4 yıllık ilişkisine son veren Alina Boz, Umut Evirgen'le yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncu sevgilisiyle olan pozunu paylaşarak aşkını ilan etti.

Sezen Aksu'nun oğlu Mitah Can Özer'den ayrılan Alina Boz ayrılıktan 15 gün sonra çapkınlığıyla nam salmış işletmeci Umut Evirgen'le ilişki yaşamaya başladı. İlişkiyi ilk ilan eden ise Umut Evirgen oldu. Alina Boz'dan da yeni aşkıyla bir paylaşım geldi.

Ekranların naif güzeli Alina Boz, ayrılığın ardından daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen'le yeni bir aşka yelken açtı. Evirgen güzel oyuncuyu sırtına aldığı bir pozla aşkını ilan etmişti.

Alina Boz aşkını cümle aleme ilan etti! Gün batımında çekilmiş pozları sosyal medyayı salladı

Alina Boz'dan da paylaşım gecikmedi. Evirgen'le gün batımında aşkıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Güzel oyuncu da böylelikle aşkını cümle aleme ilan etti.

Alina Boz aşkını cümle aleme ilan etti! Gün batımında çekilmiş pozları sosyal medyayı salladı

Boz'un paylaşımı sosyal medyayı sallarken Demet Akalın aşk listesi oldukça kabarık olan Umut Evirgen için "Çocuk bundan sonraki kızı düşünüyor bakarken bile" yorumunu yaptı.

Alina Boz aşkını cümle aleme ilan etti! Gün batımında çekilmiş pozları sosyal medyayı salladı

Alina Boz aşkını cümle aleme ilan etti! Gün batımında çekilmiş pozları sosyal medyayı salladı

Alina Boz aşkını cümle aleme ilan etti! Gün batımında çekilmiş pozları sosyal medyayı salladı

Alina Boz aşkını cümle aleme ilan etti! Gün batımında çekilmiş pozları sosyal medyayı salladı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Umut Evirgen Alina Boz Magazin Haberler

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