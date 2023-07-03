Aleyna Tilki'nin kız kardeşi de şarkıcı oldu! Klibine gelen tepkileri görünce sinirden deliye döndü

Aleyna Tilki'nin kız kardeşi Ayça Tilki de müzik sektörüne adımını attı. "Gönlüme Göre Ver" isimli şarkısına klip çeken Ayça Tilki bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

KLİBİ TEPKİ ÇEKTİ

Daha önce Aleyna Tilki'yle birlikte şarkı sözü yazan Ayça Tilki, "Gönlüme Göre Ver" şarkısını seslendirdi. Şarkısına bir de klip çeken Tilki'nin klipte platonik olarak aşık olduğu genci defalarca bıçakladığı sahne özellikle anne babaların tepkisini çekti. Klibi ağır eleştiri alan Tilki sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

EBEVYNLERİ YERDEN YERE VURDU

Ayça Tilki paylaşımında "Klibimin içeriğinden dolayı epey eleştiri almışım 'bunları çocuklar izliyor' tarzında fakat sorun benim klibim değil sayın ebeveynler. Çocuğunuzla ilgilenmeye uğraşmayıp ellerine tutuşturduğunuz cihazları da kontrollü kullandırtmalısınız ya da doğru düzgün çocuklarınızla ilgilenmelisiniz. Benim klibime benzer milyonlarca korku, gerilim ve aksiyon filmi var" dedi.