Akıma Nurgül Yeşilçay da dahil oldu, gören mest oldu
Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu Nurgül Yeşilçay, popüler "Turkish Delight" akımına katıldı. Ünlü oyuncu, Türkan Şoray makyajı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Yeşilçay'ın nostaljik tarzdaki bu paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü.
Son dönemde sosyal medyada hem Türk hem yabancı içerik üreticileri arasında 'Turkish delight makeup' (Türk lokumu makyajı) rüzgârı esiyor. Türk sinemasına nostalji yolculuğu yaptıran bu akım Türkan Şoray'ın ikonik makyajına da hak ettiği değeri kazandırıyor. Badem göz efekti, vurgulu eyeliner ve kusursuz ten makyajı bu trendin en güçlü detayları arasında. Özellikle yabancı kadınların ilgi gösterdiği bu akıma Türkiye'den de birçok ünlü isim katıldı.
"ÇOK HOŞUMA GİDİYOR"
Türkan Şoray, makyaj akımıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Tabii ki çok hoşuma gidiyor, tebessümle seyrediyorum hepsini ama ben filmlerim gereği o makyajları yapıyordum. Gençlere tavsiyem, olabildiğince doğal olmaları, az makyaj yapmaları" ifadelerini kullanmıştı.
BEĞENİ YAĞDI
Selin Şekerci, Elif Buse Doğan, Larissa Gacamer ve Selin Genç'in ardından Nurgül Yeşilçay da viral olan akıma katıldı. Ünlü ismin o hallerine, sevenlerinden beğeni yağdı.