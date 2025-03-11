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Akıma Nurgül Yeşilçay da dahil oldu, gören mest oldu

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Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu Nurgül Yeşilçay, popüler "Turkish Delight" akımına katıldı. Ünlü oyuncu, Türkan Şoray makyajı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Yeşilçay'ın nostaljik tarzdaki bu paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Son dönemde sosyal medyada hem Türk hem yabancı içerik üreticileri arasında 'Turkish delight makeup' (Türk lokumu makyajı) rüzgârı esiyor. Türk sinemasına nostalji yolculuğu yaptıran bu akım Türkan Şoray'ın ikonik makyajına da hak ettiği değeri kazandırıyor. Badem göz efekti, vurgulu eyeliner ve kusursuz ten makyajı bu trendin en güçlü detayları arasında. Özellikle yabancı kadınların ilgi gösterdiği bu akıma Türkiye'den de birçok ünlü isim katıldı.

"ÇOK HOŞUMA GİDİYOR"

Türkan Şoray, makyaj akımıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Tabii ki çok hoşuma gidiyor, tebessümle seyrediyorum hepsini ama ben filmlerim gereği o makyajları yapıyordum. Gençlere tavsiyem, olabildiğince doğal olmaları, az makyaj yapmaları" ifadelerini kullanmıştı.

BEĞENİ YAĞDI

Selin Şekerci, Elif Buse Doğan, Larissa Gacamer ve Selin Genç'in ardından Nurgül Yeşilçay da viral olan akıma katıldı. Ünlü ismin o hallerine, sevenlerinden beğeni yağdı.

Akıma Nurgül Yeşilçay da dahil oldu, gören mest olduElif Buse Doğan

Akıma Nurgül Yeşilçay da dahil oldu, gören mest olduLarissa Gacamer

Akıma Nurgül Yeşilçay da dahil oldu, gören mest olduSelin Şekerci

Akıma Nurgül Yeşilçay da dahil oldu, gören mest olduNurgül Yeşilçay

Akıma Nurgül Yeşilçay da dahil oldu, gören mest oldu
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

ŞU NURGÜLE HARBİDEN BİTİYORUM

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme21
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Haber Yorumlarıosman kara:

Türkan Şoray'ın Tırnağı olamazsınız.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Türkan Şoray gençlik yıllarından beri heryeri estetikli . Bence bir daha bitme!

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Hepsi de boya güzeli. Nesine mest olacakmışız? Hava gazı...

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMuhammet Akbulut:

mermi gibisin nurgülllll....

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Kimse kimse gibi olamaz Türkan Şoray gibidi gelmedi gelmez

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

dünyadan haberin yok türkanın her yeri estetik gençliğinden beri

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Haberdeki fotoğraflara baktım da; mest olmak nedir anlamadım, bir nevi sapıklık filan mı. Ya da başka bir şey de ben mi bilmiyorum....

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Bu mu güzel çok çirkin

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Yeni Sponsor mu Buldu Nedir

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Yorum Beğenme0
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