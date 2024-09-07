Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti

Geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Engin, Alper Kürşat ve Sezgin Polat dün görülen duruşmada tahliye oldu. Kararın ardından aile üyeleri cezaevlerine giderken Dilan Polat'ın eşinin ailesiyle bir araya gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

CEZAEVLERİNE AYRI AYRI GİTTİLER

Dilan Polat tahliye kararının ardından eşinin tutuklu bulunduğu cezaevine giderken yanında sadece kardeşleri ve avukatı vardı. Alper Kürşat Polat'ın nişanlısı Hazal Erdoğan da cezaevine kayınvalidesi Şükran Polat ile gitti. Daha önce yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki elti Dilan ve Hazal'ın yan yana hiç görüntü vermemeleri dikkat çekti. Öte yandan Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun da Dilan Polat'la hiç bir araya gelmedi. Uzun'un akşam saatlerinde sadece kardeşi Alper'e kavuştuğu anı paylaşıp ağabeyiyle paylaşım yapmaması da görüldü. Dilan Polat ise kayınpederi ve Alper Kürşat'ın tahliyesinin ardından paylaşım yapmadı.

AVUKAT KRİZİ

Öte yandan Dilan Polat, Hazal Erdoğan ve Kübra Uzun duruşmalarda da yan yana gelmedi. Duruşmaların ardından Dilan Polat avukat olarak Sevinç Horoz ve Enes Çetinkaya'ya teşekkür ederken Hazal Erdoğan da Dilan Polat'ın daha önce dosyadan çekilmesini istediği Hüseyin Kaya'ya teşekkür etti.

POLATLAR CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Hakkında kara para aklama, yasa dışı bahis iddialarıyla tutuklama kararı verilen ve yaklaşık 10 aydır cezaevinde olan Engin Polat, bugün Anadolu Adliyesi'ndeki duruşmadan sonra verilen ara karar ile tahliye edildi. Engin Polat'ın karşılamaya eşi Dilan Polat, çocukları, baldızı Sıla Doğu ve çok sayıda yakını geldi. Engin Polat'ın yanı sıra ayrıca davada tutuklu bulunan ve aralarında Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün de tahliye edildi. Böylelikle davada tutuklu sanık kalmadı.

Polat cezaevi çıkışına kadar minibüsle getirildi. Polat'ın yanında kafes içerisinde muhabbet kuşu da getirdiği görüldü. Engin Polat, gazetecilerin sorularına ise, "Çok mutluyuz ailemizle kavuştuk. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim" dedi. Polat ardından eşi çocukları ve baldızının bindiği aracı kullanarak yakınlarının alkışlarıyla cezaevinden ayrıldı.