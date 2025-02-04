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Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a 5 sürpriz isim geliyor

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Survivor 2025'e yeni yarışmacılar dahil oluyor. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde yarışmaya katılan yeni isimleri duyurdu. İşte izleyiciyi heyecandıran o 5 isim...

Survivor yedeklerden gelen yarışmacılar bu akşam ekrana gelecek bölümde izleyicinin karşısına çıkacak.

Survivor 2025 tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler All Star ve Gönüllüler takımının kıyasıya mücadelesinde son olarak ünlüler takımından Zeynep Alkan elendi.

Yeni bölüm fragmanında bu akşam yaşanacakların ipuçları verildi. Survivor acil durum konseyinde ise Survivor All Star 2025'in yedeklerden Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Mehmet Özyay dahil oldu.

BATUHAN'DAN KAVGA SİNYALLERİ

Yiğit Poyraz'ı karşısın d a gören Batuhan Karacakaya ise geçmişin hıncıyla "Bir kere de benim hazırlandığım sezona gelsin bakalım. Geçen sene burada neler yaşattılar bana" diyerek eski düşmanına meydan okudu.

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a 5 sürpriz isim geliyor

İZLEYİCİYİ HEYECANLANDIRDI

Survivor'a yedeklerden gelen isimleri gören izleyiciler ise "Poyraz ve Hikmet yarışmayı hareketlendirir", "Toros Kaplanı da katıldığına göre artık gerçek bir Survivor izleyebiliriz", "Başlasın kavgalar" gibi yorumlarda bulundu.

YUNUS EMRE KARABACAK

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a 5 sürpriz isim geliyor

MEHMET ÖZYAY

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a 5 sürpriz isim geliyor

HİKMET TUĞSUZ

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a 5 sürpriz isim geliyor

YİĞİT POYRAZ

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a 5 sürpriz isim geliyor

ÇILGIN SEDAT

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a 5 sürpriz isim geliyor

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a 5 sürpriz isim geliyor
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDeli Şükrü:

Valla değil bunları şeyma subaşını getirsen daha bitti o iş. Reyting 0

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Haber YorumlarıBerk Temizkan:

vay be acun abi bu milleti bir sorrivorla bir master sefle bir yeteneksizsinizle ne kandırdın bee adamsın

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

b.kunu çıkardın

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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Fotu Acunun programlarını izleyenin kendine saygısı yoktur...

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