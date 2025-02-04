Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a 5 sürpriz isim geliyor
Survivor 2025'e yeni yarışmacılar dahil oluyor. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde yarışmaya katılan yeni isimleri duyurdu. İşte izleyiciyi heyecandıran o 5 isim...
Survivor yedeklerden gelen yarışmacılar bu akşam ekrana gelecek bölümde izleyicinin karşısına çıkacak.
Survivor 2025 tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler All Star ve Gönüllüler takımının kıyasıya mücadelesinde son olarak ünlüler takımından Zeynep Alkan elendi.
Yeni bölüm fragmanında bu akşam yaşanacakların ipuçları verildi. Survivor acil durum konseyinde ise Survivor All Star 2025'in yedeklerden Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Mehmet Özyay dahil oldu.
BATUHAN'DAN KAVGA SİNYALLERİ
Yiğit Poyraz'ı karşısın d a gören Batuhan Karacakaya ise geçmişin hıncıyla "Bir kere de benim hazırlandığım sezona gelsin bakalım. Geçen sene burada neler yaşattılar bana" diyerek eski düşmanına meydan okudu.
İZLEYİCİYİ HEYECANLANDIRDI
Survivor'a yedeklerden gelen isimleri gören izleyiciler ise "Poyraz ve Hikmet yarışmayı hareketlendirir", "Toros Kaplanı da katıldığına göre artık gerçek bir Survivor izleyebiliriz", "Başlasın kavgalar" gibi yorumlarda bulundu.
YUNUS EMRE KARABACAK
MEHMET ÖZYAY
HİKMET TUĞSUZ
YİĞİT POYRAZ
ÇILGIN SEDAT
Yorumlar (4)
Valla değil bunları şeyma subaşını getirsen daha bitti o iş. Reyting 0
vay be acun abi bu milleti bir sorrivorla bir master sefle bir yeteneksizsinizle ne kandırdın bee adamsın
b.kunu çıkardın
Fotu Acunun programlarını izleyenin kendine saygısı yoktur...
Son Dakika Haberleri
- Tarım Kredi Kooperatifi 4 -10 Şubat aktüel kataloğu! Tarım Kredi Kooperatif Market bu hafta hangi ürünlerde indirim var?
- LGS ne zaman 2025? LGS başvuru tarihleri belli oldu mu? LGS kılavuzu yayınlandı mı?
- 4 ŞUBAT GELİN EVİ CANLI İZLE! Gelin Evi son bölümde ne oldu? Gelin Evi bugün saat kaçta?
- İstanbul hava durumu | 5 Şubat İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
- MÜGE ANLI CANLI İZLE! 4 Şubat Salı Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı yayın izle
- Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Kırklarelispor maçı hangi kanalda?
- 4 Şubat ne günü? 4 Şubat hangi özel gün? Tarihte bugün ne oldu?
- BUGÜN MAÇ VAR MI? 4 Şubat Salı bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçları!
- MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025? MSÜ 2025 sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- DEPREM Mİ OLDU? 4 ŞUBAT deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!