Acemi Cadı dizinde Rüya rolünü oynayan İrem Erkaya, değişimiyle adından söz ettirdi

2006-2007 yılları arasında yayınlanan ve başrollerini Merve Boluğur'un oynadığı Acemi Cadı dizisindeki sakarlıklarıyla tanınan "Rüya" rolünü oynayan İrem Erkaya, yıllar içinde değişimiyle adından söz ettirdi.

SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

2000'li yılların en popüler gençlik dizilerinin başında gelen dizide sakarlığıyla nam salan Rüya, Toygar'a olan aşkıyla ve konuşma tarzıyla dikkat çekiyordu. 45 yaşındaki İrem Erkaya, 2001 yılında Akademi İstanbul Tiyatro bölümünden mezun oldu. Dizinin ardından kariyerine devam eden oyuncu, tiyatro oyunlarında yer alıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyunculuk yapan İrem Erkaya, yıllar içinde de saçlarını dizide olduğu gibi kısacık kullanmaya devam etti. Dizideki kızıl saçlarını siyaha boyatan oyuncunun son halini gören hayranları ise tanımakta zorlandı.

İrem Erkaya, Acemi Cadı'nın yanı sıra Yılan Hikayesi, Zeybek, Düğün Şarkıcısı ve Hayat Bilgisi gibi iddialı yapımlarda yer aldı.

İşte İrem Erkaya'nın değişimi...