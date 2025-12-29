Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım

Bir moda programıyla geniş kitleler tarafından tanınan Nihal Candan, uzun süredir mücadele ettiği anoreksiya nervoza nedeniyle 20 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

BAHAR CANDAN'IN PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

Bu süreçte gözler, Nihal Candan'ın kız kardeşi Bahar Candan'a çevrildi. Ablasının vefatının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla tartışma yarattı. Son olarak Bahar Candan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

"BEN BİR TATİLE GİDECEĞİM, SEN EVDESİN ABLA"

Bahar Candan kahve içtiği sırada ablasının siyah-beyaz fotoğrafıyla paylaşım yapıp, "Ben bir tatile gideceğim, sen evdesin abla" notunu düştü. Kardeş Candan'ın hikayesi kısa sürede gündeme yerleşti.

TİKTOK PAYLAŞIMIYLA DA TEPKİ TOPLAMIŞTI

Ailesinin acısı henüz tazeyken kız kardeşi Bahar Candan'ın TikTok'ta yayınladığı videoya da tepki yağmıştı.

"BEN ATEŞİN TA KENDİSİYİM"

TikTok'ta 'Beni hiçbir ateş yakamaz, ben ateşin ta kendisiyim' sözlerinin yer aldığı bir video yayınlayan Bahar Candan bu videoda dans etmişti. Bazı sosyal medya takipçileri ise Bahar Candan'ı eleştiri yağmuruna tutmuştu.