Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım

Güncelleme:
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın Haziran 2025'te anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, kız kardeşi Bahar Candan'ın tartışmalı paylaşımları gündemden düşmüyor. Son olarak Bahar Candan, Nihal Candan'ın siyah-beyaz bir fotoğrafının önüne geçerek, "Ben bir tatile gideceğim, sen evdesin abla." notunu düştü.

  • Nihal Candan, anoreksiya nervoza nedeniyle 20 Haziran'da hayatını kaybetti.
  • Bahar Candan, sosyal medyada ablasının siyah-beyaz fotoğrafıyla 'Ben bir tatile gideceğim, sen evdesin abla' notunu paylaştı.
  • Bahar Candan, TikTok'ta 'Ben ateşin ta kendisiyim' sözlerinin yer aldığı bir video yayınladı.

Bir moda programıyla geniş kitleler tarafından tanınan Nihal Candan, uzun süredir mücadele ettiği anoreksiya nervoza nedeniyle 20 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

BAHAR CANDAN'IN PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

Bu süreçte gözler, Nihal Candan'ın kız kardeşi Bahar Candan'a çevrildi. Ablasının vefatının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla tartışma yarattı. Son olarak Bahar Candan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

"BEN BİR TATİLE GİDECEĞİM, SEN EVDESİN ABLA"

Bahar Candan kahve içtiği sırada ablasının siyah-beyaz fotoğrafıyla paylaşım yapıp, "Ben bir tatile gideceğim, sen evdesin abla" notunu düştü. Kardeş Candan'ın hikayesi kısa sürede gündeme yerleşti.

Bahar Candan, kahve içerken ablası Nihal Candan'ın siyah-beyaz bir fotoğrafının önüne geçerek, "Ben bir tatile gideceğim, sen evdesin abla." notunu düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu paylaşıma tepki gösterdi.

TİKTOK PAYLAŞIMIYLA DA TEPKİ TOPLAMIŞTI

Ailesinin acısı henüz tazeyken kız kardeşi Bahar Candan'ın TikTok'ta yayınladığı videoya da tepki yağmıştı.

"BEN ATEŞİN TA KENDİSİYİM"

TikTok'ta 'Beni hiçbir ateş yakamaz, ben ateşin ta kendisiyim' sözlerinin yer aldığı bir video yayınlayan Bahar Candan bu videoda dans etmişti. Bazı sosyal medya takipçileri ise Bahar Candan'ı eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıTürk:

ölüye bile saygısı yok hemde ablası yazıklar olsun sana

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Acelesi var demekki....

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarılikir:

bu kişilerin sosyal medya hesapları neden kapatılmıyor ??? ahlaki değerlerimizin daha ne kadar deformasyona uğraması gerekiyor ???

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEsesli26:

Allah akıl dağıtırken bu şemsiye mi açtı acaba

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Olaya duygusallık katmak istemiş başaramamış ben gidiyorum ev sana emanet demek mi istemiş anlayamadım ki hangi maddenin etkisi ile sarfedilmis kelimeler bunlar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

