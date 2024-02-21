Üye Girişi
Haberler

7 aylık hamile Gonca Vuslateri, bebeğine Asya adını verecek

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İsmini sır gibi sakladığı sevgilisinden bebek bekleyen Gonca Vuslateri, kızına Asya adını verecek. Selvi Boylum Al Yazmalım filmini çok sevdiğini söyleyen oyuncu, Türkan Şoray'ın oynadığı Asya rolünden esinlendiğini söyledi.

Son olarak Bambaşka Biri dizisinde rol alan Gonca Vuslateri, şimdilerde 7 aylık hamile. Bir kız bebek bekleyen ve hayat arkadaşını sır gibi saklayan Gonca Vuslateri, Ceyda Düvenci'nin programında samimi açıklamalar yaparak bebeğine Asya adını vereceğini duyurdu.

"BEBEĞİMİN BABASI DEVLET MEMURU, ORTAK NOKTAMIZ YOK"

Programda bebeğinin babasının mesleğinden bahseden Gonca Vuslateri, "Levent ile birlikteliğimize başladığımızda başka sektörden biriyle olmanın huzurunu yaşamıştım. Devlet memuru, benim hayatımdan ve sektörümden çok uzakta bir yerde. Benim işimin magazinsel bir tarafı var, o biraz kışkırtıcı. Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok" dedi

KIZINA ASYA ADINI VERECEK

Bir kız bebek bekleyen oyuncu, isme karar verdiklerini de açıkladı. En sevdiği filmin Selvi Boylum Al Yazmalım olduğunu belirten Vuslateri, filmin başrol oyuncusu Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakterden esinlenerek Asya koyacağını belirtti.

7 aylık hamile Gonca Vuslateri, bebeğine Asya adını verecek

7 aylık hamile Gonca Vuslateri, bebeğine Asya adını verecek

7 aylık hamile Gonca Vuslateri, bebeğine Asya adını verecek

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Gonca Vuslateri Ünlüler Magazin Yaşam Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title