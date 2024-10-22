Üye Girişi
Haberler

64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris'te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi

64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris'te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

64 yaşındaki Oscar ödüllü aktör Sean Penn, 30 yaşındaki yeni sevgilisi Valeria Nicov ile Paris'te romantik yürüyüşte görüntülendi. 1981'de başladığı kariyerinde 50'den fazla filmde rol alan ve iki Oscar kazanan Penn, Moldovalı oyuncu Nicov ile ilk kez geçen ay İspanya'da öpüşürken görüntülenmişti. Paris sokaklarında rahat bir stil tercih eden Penn'in daha önce Madonna ve Robin Wright ile evlilikleri, Demi Moore, Susan Sarandon ve Charlize Theron gibi yıldızlarla ilişkileri oldu.

64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, 30 yaşındaki yeni sevgilisi Valeria Nicov ile Paris sokaklarında romantik bir yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.

1981 yılında "Taps" filmiyle oyunculuk kariyerine başlayan Penn, bugüne kadar 50'den fazla filmde rol aldı. Başarılı kariyeri boyunca "Mystic River" (2003) ve "Milk" (2008) filmleriyle iki kez En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı.

Penn, Fransız başkentinde sade bir görünüm tercih etti. Üzerinde siyah ceket, mavi gömlek ve kot pantolon vardı. Moldovalı oyuncu sevgilisi Valeria ise siyah, bol kesimli çizgili bir ceket tercih etmişti. Çift rahat spor ayakkabılarıyla Paris sokaklarında kol kola yürüdü.

İkili ilk kez geçen ay İspanya'da öpüşürken görüntülenmişti. Valeria, çeşitli bağımsız filmlerde rol almanın yanı sıra, popüler Netflix dizisi "Emily in Paris"te küçük bir rolle karşımıza çıkmıştı.

Sean Penn'in evlilikleri oldukça dikkat çekici. 2020-2021 yılları arasında Avustralyalı aktris Leila George ile kısa bir evlilik yaptı. 1996-2010 yılları arasında aktris Robin Wright ile evli kaldı ve bu evlilikten Dylan Frances ve Hopper Jack adında iki çocuğu oldu. İlk evliliğini ise 1985-1989 yılları arasında pop müziğin kraliçesi Madonna ile yapmıştı. Bunların dışında Demi Moore, Susan Sarandon ve Charlize Theron gibi ünlü yıldızlarla da ilişkileri oldu.

Penn'in kariyerinde ilginç bir ayrıntı da 2001 yılında popüler dizi Friends'te konuk oyuncu olarak yer almasıydı. İki bölümde Phoebe'nin ikiz kız kardeşi Ursula'nın sevgilisi Eric karakterini canlandırdı. O dönem eşi Robin Wright ve çocuklarıyla birlikte dizinin büyük hayranıydılar ve seti sık sık ziyaret ederlerdi.

Dizinin yaratıcısı David Crane'in belirttiğine göre, Penn'in komedi yeteneğine her zaman hayrandı ve ona özel olarak yazılan Eric karakteri için Penn'den başka kimseyi düşünmemişti.

64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris'te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi

64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris'te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi

64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris'te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Charlize Theron Susan Sarandon Robin Wright Demi Moore Sean Penn Hollywood Evlilik Madonna İspanya Magazin Ünlüler Sinema Paris Yaşam Dünya Gibi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum

FETÖ elebaşının ölümüne ilk yorum

 Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

"Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun"
Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek

Özel'den Öcalan çağrısı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
500

Yorumlar (2)

Lutfi Turan:

Yakışır

5
0
yanıtYanıtla
Kralçıplak:

Parmakları ve dili sağlamsa bu iş olur

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Oğlak, Boğa, Koç, Yengeç burcu yorumu! 23 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? HSK Müfettişi Mehmet Aslan kimdir? Pastırma Sıcakları ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2024 Pastırma yazı hangi ayda? Ayyüce Türkeş kimdir? Ayyüce Türkeş kaç yaşında, nereli? HSK müfettişi Mehmet Aslan neden bıçaklandı, öldü mü? Mehmet Aslan sağlık durumu Suat Yıldırım kimdir? Fethullah Gülen'in cenaze namazını kıldıracak Suat Yıldırım kaç yaşında ve nereli? 23 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 22 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin açıklaması ile ilgili ne dedi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 22 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.