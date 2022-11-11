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Yeni evi 40 milyon TL mi? Hadise iddialar hakkında ilk kez konuştu

Magazin Haberleri

Yeni evi 40 milyon TL mi? Hadise iddialar hakkında ilk kez konuştu

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra 40 milyon TL'ye ev aldığı konuşulan Hadise evi hakkında ilk kez konuştu. Ünlü şarkıcı eski eşi hakkında soruları cevapsız bıraktı.

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir nikah töreni yaparak evlenen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de tek celsede boşandı. İkili hakkında her geçen gün yeni iddialara ortaya atılırken ünlü şarkıcının yeni evi gündem konusu oldu.

Mehmet Dinçerler'in şarkıcıya evlilik teklif ederken verdiği, değerinin 3 milyon TL olduğu konuşulan yüzüğü boşanma aşamasında geri istemesi iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Boşanma sonrası aradığı evi Yeniköy'de bulan güzel popçunun yalı dairesine ödediği ücret, 40 milyon TL. Önümüzdeki günlerde ise yeni evine taşınacağı konuşulmuştu.

40 milyon TL'ye ev aldığı iddia edilen Hadise evi hakkında ilk kez konuştu

Önceki akşam kardeşi Derya Açıkgöz ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens ve eşi Katherine Kerkhofs ile İstinyePark'ta akşam yemeği yiyen Hadise, mekan çıkışında iddiaları soran muhabirlere, "Yeni evim hayırlı olsun bana. Onu söyleyeyim. Şimdi saat çok geç oldu. Bu saatte konuşmayalım." cevabını verdi.

40 milyon TL'ye ev aldığı iddia edilen Hadise evi hakkında ilk kez konuştu

Hadise'nin replika yüzüğüne, 10 bin euro (182 bin TL) değer biçilmişti. Durum karşısında sarsılan sanatçı, sattığı takının parasını hayvan derneklerine bağışlamıştı. Bunun sorulması üzerine ise Hadise (gülerek) "Öpüyorum sizi. İyi geceler" diyerek aracına bindi.

40 milyon TL'ye ev aldığı iddia edilen Hadise evi hakkında ilk kez konuştu

40 milyon TL'ye ev aldığı iddia edilen Hadise evi hakkında ilk kez konuştu

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Mehmet Dinçerler Belçika Hadise Eylül Magazin Haberler

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