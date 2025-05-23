320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
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Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, son dönemde ünlüler arasında popüler olan 'sade terlik' modasına katıldı. Ancak Aniston, astronomik fiyatlı lüks modeller yerine daha mütevazı bir seçim yaptı. Friends dizisinin yıldızı, ayak sağlığına odaklanan Avustralyalı marka Archies Arch Support'tan her biri 40 dolar olan üç çift terlik aldı.

Hollywood'un en ünlü yıldızlarından biri olan ve servetinin 320 milyon dolar olduğu bilinen Jennifer Aniston, son dönemin "sade terlik" modasına katıldı ancak bu trende yaklaşımı meslektaşlarından oldukça farklı.

56 yaşındaki ünlü oyuncu, Los Angeles'ta bir toplantıya siyah parmak arası terliklerle katılarak dikkat çekti. Ünlüler arasında hızla yaygınlaşan bu rahat ayakkabı trendinde, çoğu isim astronomik fiyatlı lüks modeller tercih ederken, Aniston beklenmedik şekilde daha mütevazı bir seçim yaptı.

Parmak arası terlikler son aylarda Hollywood elit tabakasında adeta bir statü sembolü haline geldi. Kylie Jenner, Michelle Williams ve Zoë Kravitz gibi A-listesi isimler, Mary-Kate ve Ashley Olsen'in prestijli markası The Row'a ait 600 doları aşan terliklerle görülürken, Aniston tamamen zıt bir yol izledi.

Friends yıldızı, Archies Arch Support adlı Avustralyalı markadan her biri sadece 40 dolar olan üç çift terlik almayı tercih etti. Bu terlik markası özellikle ayak sağlığı odaklı tasarımıyla tanınıyor ve profesyonel sporcular arasında da popüler.

Geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta yeniden görüntülenen Aniston, muhtemelen aynı markaya ait terliklerini giyerken objektiflere yansıdı. Beyaz dar atleti ve siyah eteğiyle Los Angeles'ın rahat atmosferini yansıtan sade ama şık bir görünüm sergileyen oyuncu, koyu renk güneş gözlükleriyle tarzını mükemmel şekilde tamamladı.

Bu mütevazı seçim, geçtiğimiz aylarda Hailey Bieber'ın Kendall Jenner ile yemeğe katılırken giydiği 520 dolarlık Toteme marka terliklerle belirgin bir zıtlık oluşturdu. Marie Claire dergisinin raporuna göre, Bieber'ın tercihi İskandinav minimalizmi temasıyla ünlü bu İsveç markasındandı.

Aniston'ın bu tercihi, onun genel stil felsefesiyle mükemmel uyum içinde görünüyor. Bundan birkaç hafta önce hippie tarzı Birkenstock sandaletleriyle, katlanmış kot pantolon ve beyaz basic tişört kombininde görülmesi, yıldızın abartıdan uzak ve otantik yaklaşımını yansıtıyor.

Bu durum, özellikle sosyal medya çağında görünüşe yapılan yatırımların giderek arttığı Hollywood ortamında oldukça nadir görülen bir tutum. Aniston'ın markalarla yaptığı çok sayıda kazançlı anlaşma olmasına rağmen, kişisel tarzında bu denli mütevazı kalması endüstri gözlemcileri tarafından övgüyle karşılanıyor.

Fashion uzmanları, ünlülerin terlik tercihlerindeki bu çeşitliliğin, lüks moda endüstrisindeki değişen dinamikleri yansıttığını belirtiyor. Bir yanda Mary-Kate ve Ashley Olsen'in çocuk yıldızlıktan lüks moda devine dönüşüm hikayesini temsil eden The Row'un 600 dolarlık terliklerini tercih edenler varken, diğer yanda Aniston gibi fonksiyonellik ve konforu önceleyen yaklaşımlar görülüyor.

Bu durumun, pandemi sonrası dönemde konfor odaklı moda anlayışının yaygınlaşması ve tüketicilerin daha bilinçli seçimler yapma eğilimiyle de paralel olduğu değerlendiriliyor. Aniston'ın tercihi, milyonlarca dolarlık serveti olmasına rağmen gösterişten uzak durma yaklaşımıyla da dikkat çekiyor.

Moda editörleri, bu tür tercihlerin özellikle genç nesil üzerinde olumlu etki yaratabileceğini, lüks tüketim baskısına karşı alternatif bir bakış açısı sunduğunu ifade ediyor.

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıbfn9ts2sr2:

senı haber yapanda suç yok okuyan biz salak

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Haber YorumlarıABDULHAMITHAN:

çok parası olan çok pahalı terlik giyecek diye bir kuralmı var, ne kadar boş haberler yapıyorsunuz

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

ne yapsın altından milyonluk terlik mi satın alsın. altından terlik moda olsa 120 ay taksitle alıp giyecek o kadar beyinsiz var malesef

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Abov ne biçim haber lan bu kaçın kaçın!

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