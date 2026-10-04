Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı

Akasya Durağı'nın Can karakteriyle hafızalara kazınan Erimşah Bora, aradan geçen yılların ardından yeniden merak konusu oldu. Dizideki haliyle hatırlanan Bora'nın 18 yıldaki değişimi dikkat çekti.

AKASYA DURAĞI'NDA CAN KARAKTERİNİ CANLANDIRDI

Bir dönemin sevilen televizyon dizilerinden Akasya Durağı, renkli karakterleri ve oyuncu kadrosuyla hafızalarda yer edindi. Yapımda izleyicinin karşısına çıkan isimlerden biri de Erimşah Bora oldu. Bora, dizide Can karakterine hayat verdi. Genç yaşlarında kamera karşısına geçen oyuncu, Akasya Durağı'nın iz bırakan karakterleri arasında yer aldı. Dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen oyuncuların bugünkü halleri de izleyiciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Bu kez dikkatleri üzerine çeken isim Erimşah Bora oldu.

18 YILDA BAMBAŞKA BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Erimşah Bora'nın dizinin ilk dönemlerindeki görüntüsü ile bugünkü hali yan yana geldiğinde aradan geçen yılların yarattığı değişim açıkça görülüyor. Tam 18 yıllık süreçte görünümü büyük ölçüde değişen Bora, çocukluk ve gençlik dönemindeki haliyle hatırlayanları şaşırttı.

Kaynak: Haberler.com