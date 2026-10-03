Yıldız Tilbe'yi çileden çıkardılar: Yapay zekanızdan bıktım

Yıldız Tilbe, yapay zeka kullanılarak hazırlanan ve kendi görüntüsünün yer aldığı montajlardan rahatsızlığını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, kendisine gönderilen içeriklerin ardından açık bir çağrıda bulundu.

YAPAY ZEKAYLA HAZIRLANAN GÖRÜNTÜLER SABRINI TAŞIRDI

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gerçek kişilerin görüntülerinin farklı fotoğraf ve videolara eklenmesi oldukça kolay hale geldi. Bu yöntemle hazırlanan içeriklerden nasibini alan isimlerden biri de Yıldız Tilbe oldu. Ünlü sanatçının görüntüsü, yapay zeka uygulamaları kullanılarak farklı fotoğraf ve videolara eklendi. Tilbe adına hazırlanan gerçek dışı görüntülerden bazıları doğrudan sanatçının telefonuna da gönderildi. Ancak eğlence amacıyla hazırlanan bu içerikler Tilbe'nin hoşuna gitmedi. Benzer görüntülerin art arda kendisine ulaştırılmasından rahatsız olan sanatçı, sessiz kalmadı.

"YAPAY ZEKANIZDAN BIKTIM"

Yıldız Tilbe, yapay zeka yardımıyla hazırlanan görüntülere yönelik rahatsızlığını oldukça net ifadelerle anlattı. Sanatçı, "İnsanların videolara ve fotoğraflara yapay zeka kullanarak benim görsellerimi eklemelerinden çok usandım. Yapay zekanızdan bıktım. Artık bana bu tarz videolar göndermeyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com