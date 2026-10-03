İsrailli gazeteci provokatif sorularıyla basın toplantısını karıştırdı

İsrailli gazeteci provokatif sorularıyla basın toplantısını karıştırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İrlanda teknik direktörü Heimir Hallgrimsson'un Uluslar Ligi'nde yarın İsrail ile oynayacakları karşılaşma öncesi düzenlediği basın toplantısı, İsrailli gazetecileirn üst üste provokatif soruları nedeniyle yarıda kesildi. "Sadece futbol konuşacağız" şeklindeki uyarılara rağmen provokatif sorularını sürdüren İsrailli gazeteci, İrlandalı federasyon görevlisi tarafından salondan çıkarıldı. İsrailli gazeteci ile federasyon görevlisi arasındaki tartışma kameraya yansıdı.
- İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson'un Uluslar Ligi'nde İsrail maçı öncesi düzenlediği basın toplantısı, İsrailli gazetecilerin provokatif soruları nedeniyle yarıda kesildi.
- İrlanda Federasyonu Basın Sorumlusu Kieran Crowley, İsrailli gazetecinin 'Aralarında 27 masum çocuk da vardı' sözleri üzerine sadece futbol konuşulacağını belirterek toplantıyı sona erdirdi.
- Federasyon görevlisi Gareth Maher'ın İsrailli gazeteciden mikrofonunu almak istemesi üzerine ikili arasında sert bir tartışma yaşandı.
İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson'un Uluslar Ligi'nde yarın oynanacak İsrail maçı öncesi düzenlediği basın toplantısı, gergin anlara sahne oldu. İsrailli gazetecilerin üst üste sorduğu provokatif sorular üzerine Hallgrímsson’un "Sadece futbol konuşacağız" uyarısında bulunmasına rağmen gerginlik tırmandı ve basın toplantısı yarıda kesildi.
Uyarıları dikkate almayarak sorularını sürdüren İsrailli gazeteci, İrlandalı federasyon görevlisi tarafından salondan çıkarıldı. Gazeteci ile federasyon görevlisi arasında yaşanan sözlü tartışma anları ise kameralar tarafından kaydedildi.
İSRAİLLİ GAZETECİDEN PROVOKATİF SORU
Söz alan İsrailli kadın gazeteci, "Desteklediğiniz insanların ideolojisi için ne diyeceksiniz? İdeolojileri sadece öldürmek üzerine. Henüz bu hafta bir tanesi 170 İsrailli yolcuyu öldürmeye çalıştı." şeklindeki provokatif sorusuyla tansiyonu yükseltti. İrlanda Federasyonu'nun Basın Sorumlusu Kieran Crowley, "Bugün böyle sorular almıyoruz. Sadece futbol. Sadece futbola konsantireyiz." dedi.
"SADECE FUTBOL KONUŞACAĞIZ"
Ancak İsrailli gazeteci provokasyona devam ederek "Aralarında 27 masum çocuk da vardı." diye üsteledi. Crowley, "Son toplantıda sorularınıza saygı göstermiştik ama bugün sadece futbol konuşacağız." sözleriyle cevabını yineledi.
Buna rağmen "Soruma cevap istiyorum" diyen İsrailli gazeteciye Crowley de "Sadece futbol konuşacaksınız devam edelim." tartışmayı bitirdi.
"YARIN SAHADA GÖRECEKSİNİZ"
İsralli gazeteci de bunun üzerine "Peki o zaman. Son maçta olduğu gibi Finn Azaz'ı sahada görecek miyiz?" sorusunu yöneltti. Teknik direktör Hallgrimsson da "Bu sorunun cevabını yarın sahada göreceksiniz." cevabını verdi.
NMİKROFONU ALMAK İSTEYİNCE KAVGA ÇIKTI
Provokasyon bununla son bulmadı. Bir başka İsrailli gazeteci, İrlandalı oyuncuların, İsrailli futbolculara maymun dediğini öne sürdü.
Crowley, buna sert tepki göstererek "Bu kesinlikle gerçek değil. Tamamen uydurma." ifadelerini kullandı. Crowley basın toplantısının sona erdiğini ilan etti. Bu sırada federasyon görevlisi Gareth Maher, İsrailli gazeteciden mikronunu almak isteyince ikili arasında sert bir tartışma yaşandı.