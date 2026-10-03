İsrailli gazeteci provokatif sorularıyla basın toplantısını karıştırdı

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İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson'un Uluslar Ligi'nde yarın oynanacak İsrail maçı öncesi düzenlediği basın toplantısı, gergin anlara sahne oldu. İsrailli gazetecilerin üst üste sorduğu provokatif sorular üzerine Hallgrímsson’un "Sadece futbol konuşacağız" uyarısında bulunmasına rağmen gerginlik tırmandı ve basın toplantısı yarıda kesildi.

Uyarıları dikkate almayarak sorularını sürdüren İsrailli gazeteci, İrlandalı federasyon görevlisi tarafından salondan çıkarıldı. Gazeteci ile federasyon görevlisi arasında yaşanan sözlü tartışma anları ise kameralar tarafından kaydedildi.

İSRAİLLİ GAZETECİDEN PROVOKATİF SORU

Söz alan İsrailli kadın gazeteci, "Desteklediğiniz insanların ideolojisi için ne diyeceksiniz? İdeolojileri sadece öldürmek üzerine. Henüz bu hafta bir tanesi 170 İsrailli yolcuyu öldürmeye çalıştı." şeklindeki provokatif sorusuyla tansiyonu yükseltti. İrlanda Federasyonu'nun Basın Sorumlusu Kieran Crowley, "Bugün böyle sorular almıyoruz. Sadece futbol. Sadece futbola konsantireyiz." dedi.

"SADECE FUTBOL KONUŞACAĞIZ"

Ancak İsrailli gazeteci provokasyona devam ederek "Aralarında 27 masum çocuk da vardı." diye üsteledi. Crowley, "Son toplantıda sorularınıza saygı göstermiştik ama bugün sadece futbol konuşacağız." sözleriyle cevabını yineledi.

Buna rağmen "Soruma cevap istiyorum" diyen İsrailli gazeteciye Crowley de "Sadece futbol konuşacaksınız devam edelim." tartışmayı bitirdi.

"YARIN SAHADA GÖRECEKSİNİZ"

İsralli gazeteci de bunun üzerine "Peki o zaman. Son maçta olduğu gibi Finn Azaz'ı sahada görecek miyiz?" sorusunu yöneltti. Teknik direktör Hallgrimsson da "Bu sorunun cevabını yarın sahada göreceksiniz." cevabını verdi.

NMİKROFONU ALMAK İSTEYİNCE KAVGA ÇIKTI

Provokasyon bununla son bulmadı. Bir başka İsrailli gazeteci, İrlandalı oyuncuların, İsrailli futbolculara maymun dediğini öne sürdü.

Crowley, buna sert tepki göstererek "Bu kesinlikle gerçek değil. Tamamen uydurma." ifadelerini kullandı. Crowley basın toplantısının sona erdiğini ilan etti. Bu sırada federasyon görevlisi Gareth Maher, İsrailli gazeteciden mikronunu almak isteyince ikili arasında sert bir tartışma yaşandı.

Kaynak: Haberler.com