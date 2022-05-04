3 hafta diyet yaptı yine başaramadı! Kim Kardashian ikonik elbisenin fermuarını kapatamadı

Modanın en büyük gecelerinden biri sayılan, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği Met Gala, önceki akşam görkemli bir tören ile gerçekleşti. Kim Kardashian, ünlü isimlerin akın ettiği törende yine adından söz ettirdi.

ELBİSESİ TAM NOT ALDI

Dünyaca ünlü yıldız, Met Gala'ya Marilyn Monroe'ya ait olan 5 milyon dolarlık elbise ile katıldı. Saçlarını da Monroe gibi sarıya boyayan Kardashian hem eleştirmenlerden hem de hayranlarından tam not aldı.

3 HAFTA DİYET YAPTI

Elbisesini pırlanta küpeleri ve beyaz kürküyle tamamlayan Kardashian, Met Gala'da kusursuz görünmek ve elbiseyi rahatça giyebilmek için sıkı bir diyete girdi. Ünlü isim, son 3 hafta hiç şeker ve gluten tüketmeyerek elbisenin içinde kusursuz görünmeyi başardı ancak şaşırtıcı gerçek daha sonra ortaya çıktı.

FERMUARINI KAPATAMADI

İkonik elbise içinde büyüleyici görünen Kardashian'ın elbisenin içine aslında tam olarak giremediği ve üstündeki kürkü de kapatamadığı fermuarı gizlemek için aldığı ortaya çıktı.

AÇIK ARTIRMADA SATIN ALMIŞTI

Marilyn Monroe 1962'de Başkan Kennedy'e bu elbiseyle şarkı söylemiş, daha sonra açık arttırma ile 4,8 milyon dolara satılmıştı. Kardashian'ın kırmızı halıda elbisenin orijinali giyerek poz verdiği sonra da zarar görmemesi için replikasını giydiği ileri sürüldü. Marilyn Monroe'nun yıllar önce bu elbiseyi dikmesi için tasarımcı Jean Louis'e 1440 dolar ödediği biliniyor.