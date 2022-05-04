3 hafta diyet yaptı yine başaramadı! Kim Kardashian ikonik elbisenin fermuarını kapatamadı
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Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian en prestijli moda etkinliği olarak bilinen Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı. 3 hafta diyet yapan ve 7 kilo verdiği söylenen Kardashian'ın elbisesinin fermuarını aslında kapatamadığı ve fermuarı açık bir şekilde elbiseyi giydiği ortaya çıktı.
Modanın en büyük gecelerinden biri sayılan, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği Met Gala, önceki akşam görkemli bir tören ile gerçekleşti. Kim Kardashian, ünlü isimlerin akın ettiği törende yine adından söz ettirdi.
Dünyaca ünlü yıldız, Met Gala'ya Marilyn Monroe'ya ait olan 5 milyon dolarlık elbise ile katıldı. Saçlarını da Monroe gibi sarıya boyayan Kardashian hem eleştirmenlerden hem de hayranlarından tam not aldı.
Elbisesini pırlanta küpeleri ve beyaz kürküyle tamamlayan Kardashian, Met Gala'da kusursuz görünmek ve elbiseyi rahatça giyebilmek için sıkı bir diyete girdi. Ünlü isim, son 3 hafta hiç şeker ve gluten tüketmeyerek elbisenin içinde kusursuz görünmeyi başardı ancak şaşırtıcı gerçek daha sonra ortaya çıktı.
İkonik elbise içinde büyüleyici görünen Kardashian'ın elbisenin içine aslında tam olarak giremediği ve üstündeki kürkü de kapatamadığı fermuarı gizlemek için aldığı ortaya çıktı.
Marilyn Monroe 1962'de Başkan Kennedy'e bu elbiseyle şarkı söylemiş, daha sonra açık arttırma ile 4,8 milyon dolara satılmıştı. Kardashian'ın kırmızı halıda elbisenin orijinali giyerek poz verdiği sonra da zarar görmemesi için replikasını giydiği ileri sürüldü. Marilyn Monroe'nun yıllar önce bu elbiseyi dikmesi için tasarımcı Jean Louis'e 1440 dolar ödediği biliniyor.