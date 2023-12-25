2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, binlerce Türk sitesini tarayarak, 2023 yılında en çok haber konusu olan ünlü isimlerini sıraladı. Listenin ilk sıralarında ise Dilan Polat, Acun Ilıcalı ve Haluk Levent gibi isimler geldi.

DİLAN POLAT ZİRVEDE

10 kişinin yer aldığı listenin başında 74.961 habere konu olan Dilan Polat geldi. Eşi Engin Polat ile vergi kaçakçılığı ve kara para suçlamasıyla kasım ayında tutuklanan Polat, 2023 yılında 238.326.324 okunma sayısına ulaştı. Polat'ı 69.262 habere konu olan Acun Ilıcalı takip etti. Özel hayatının yanı sıra Exxen ve TV8'deki yapımlarıyla sıkça gündeme gelen Ilıcalı'nın okunma sayısı 125.239.324.

YARDIMLARIYLA KONUŞULAN HALUK LEVENT 3. OLDU

Listenin 3. sırasında 52.868 habere konu olan Haluk Levent geldi. Kurucusu olduğu Ahbap derneği vasıtasıyla deprem bölgesine yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Levent, 60.354.218 okunma sayısına ulaştı. Onu ise 40.139 habere konu olan Serenay Sarıkaya takip etti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımların yanı sıra özel hayatı ve oyunculuk performansıyla konuşulan Sarıkaya, 96.887.373 okundu.

AFRA SARAÇOĞLU ÖZEL HAYATIYLA ÇOK KONUŞULDU

Sene başında 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitiren ve sonrasında ortak arkadaşları ve partneri olan Mert Ramazan Demir ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu, 28.085 haberde yer alarak listenin 5. oldu. Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Saraçoğlu'nın 54.737.809 okunma sayısı bulunuyor.

HADİSE VE HANDE ERÇEL BİRBİRİNİ TAKİP ETTİ

Habermetre tarafından hazırlanan listenin 6. sırasında 25.157 haberle Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel geliyor. Listenin 7. sırasında 24.958 haberler Mert Ramazan Demir, 8. sırasında 17.088 haberle Hadise, 9. sırasında 15.855 haberle Mehmet Ali Erbil yer aldı.

METİN UCA DA LİSTEDE

Listenin 10. sırasında ise 13.485 haberle Metin Uca bulunuyor. Sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca, 17 Kasım'da hayatını kaybetmişti. Son röportajını Haberler.com'a veren Uca, vasiyetini açıklayarak "Burası özgür bir ülke olsa yakılarak ölmek isteyenlere de saygı duyulurdu. Ama ne yazık ki böyle bir şansımız yok. Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul boğazından serpilmesini istiyorum. Ne yazık ki böyle bir şansım yok. İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum" demişti.