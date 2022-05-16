2022 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - Haberler

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2022 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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2022 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

2022 Billboard Müzik Ödülleri dün gece düzenlenen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Gecede Olivia Rodrigo birden fazla kategoride ödül alırken Drake, Doja Cat ve BTS de ödülü kucakladı.

2022 Billboard Müzik Ödülleri, dün akşam Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleşti. Büyük bir merakla beklenen gecenin ev sahipliğini Sean Diddy Combs üstlendi.

Müzik endüstrisinin birbirinden ünlü isimleri, 2022 Billboard Müzik Ödülleri'nde geçtiğimiz yıl listelere hakim olan sanatçıları kutlamak için Las Vegas'a akın etti. Özel tasarım bir elbise ile geceye katılan Doja Cat, farklı kategorilerden ödül aldı. Geceye katılan isimler arasında Megan Fox ve Machine Gun Kelly de yer alıyordu.

Megan Thee Stallion ise gecede sergilediği performansla dikkat çekti. Müzik dünyasından birçok ismin onurlandırıldığı gecede En İyi Sanatçı ve En İyi Erkek Sanatçı Ödülü'nü Drake aldı. Olivia Rodrigo ise Top Hot 100 Listesi Birincisi Ödülü, Radyoda Şarkıcı En Çok Çalınan Şarkıcı Ödülü, Top Billboard Global200 Listesi Birincisi, Top Billboard 200 Albümü Ödülü'nün sahibi oldu.

Drake

Olivia Rodrigo

Drake

Taylor Swift

BTS

Taylor Swift

Olivia Rodrigo

BTS

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo

Ed Sheeran

The Rolling Stones

Doja Cat

The Weeknd

Doja Cat

Bruno Mars

Drake

Drake

Megan Thee Stallion

Omarion & Bow Wow

Taylor Swift

Morgan Wallen

Taylor Swift

Dan + Shay

Eric Church

Glass Animals

The Rolling Stones

Bad Bunny

Bad Bunny

Kali Uchis

Eslabon Armado

Los Bukis

Lady Gaga

Olivia Rodrigo, SOUR

Encanto

Doja Cat, Planet Her

Drake, Certified Lover Boy

Taylor Swift, Red

Twenty One Pilots, Scaled and Icy

Karol G, KG0516

Illenium, Fallen Embers

The Kid Laroi & Justin Bieber, "Stay"

Ecem Altan
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Taylor Swift, BTS, Magazin, Haberler

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