15. Mood Ödülleri Görkemli Törenle Sahiplerini Buldu

Burak Akan başkanlığında, MKM Atilla İlhan Sahnesi'nde 15. kez düzenlenen Mood Ödülleri, ünlü isimlerin yoğun katılımıyla görkemli bir törene sahne oldu.

Sunuculuğunu Arzu Yanardağ ve Hopdedik Ayhan'ın üstlendiği 15. Mood Ödülleri, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin oyları ile jüri oylarının birleşimi sonucunda belirlendi.

Jüri kadrosu; Burak Akan, Prof. Dr. Aslı Yapar Gönenç, Prof. Dr. Özgür Gönenç, Prof. Dr. Mehmet Emin Güneş, Burak Hakkı, Burçin Bildik, Yasemin İlan, Kahraman Sivri, Sait İnanç, Soner Türker ve Güvenç Kurtar'dan oluştu.

Törende, En İyi Uluslararası Sanatçı Ödülü'nü alan dünyaca ünlü rap sanatçısı Baby Brown, sahnede sevgilisine evlenme teklifi ederek geceye unutulmaz bir an daha ekledi.

Muhteşem anlara tanıklık edilen 15. Mood Ödülleri'nde, Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Turgay Kıran'ın sahnede yeni yaşı da kutlandı.

Gecenin ev sahibi Burak Akan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Harika bir tören oluyor. Bu ilgi, bizlere her yıl daha iyisini yapmak için güç veriyor."

15. MOOD ÖDÜLLERİ – ÖDÜL ALAN İSİMLER

En İyi Uluslararası Sanatçı: Baby Brown

En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı: İlyas Yalçıntaş

En İyi Kadın Sunucu: Zahide Yetiş

Yılın Moda İkonu: İvana Sert

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Ali Sürmeli

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Turgay Kıran

En İyi Spor Yorumcusu: Tümer Metin

En Objektif Spor Yorumcusu: Kaya Çilingiroğlu

Man of the Year: Murat Aygen

En İyi Stand-Up Gösterisi: Eser Yenenler & Berfu Yenenler

Türk Pop Müziği Onur Ödülü: Hakan Peker

Yaşam Boyu Sanat Ödülü: Mahmut Tuncer

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: Av. Serkan Bayram – Buğday Tanesi

Kariyer ve Başarı Ödülü: Kenan Çoban

En İyi Erkek Haber Spikeri: Cem Öğretir

En İyi Erkek Haber Programı Sunucusu: Alper Altun

Yılın En İyi Kadın Gazetecisi: Beste Sırapınar

Sosyal Medyada En Çok Konuşulan Sanatçı: Tuğba Ekinci

En İyi Magazin Programı Sunucusu: Ezgi Avcı

En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu: Nilgün Kasapbaşoğlu

En İyi Erkek Sunucu: Vahe Kılıçaslan

En İyi Arabesk Müzik Erkek Sanatçısı: Fatih Bulut

En İyi Genç Erkek Oyuncu: Berat Efe Parlar

En İyi Erkek Performans Sanatçısı: Eli Türkoğlu

En İyi Gazete Eki: Hürriyet Kelebek

En İyi Röportaj: Yasemin İlan

En İyi Moda Programı: Banu Noyan'la En Moda

En İyi Televizyon Yöneticisi: Hande Ertekin

Yılın Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı: Ayshe

En iyi Genel Yayın Yönetmeni : Av.Bedia Teymur

En sevilen Magazin Muhabiri : Akif Yaman

En iyi Magazin Muhabiri : Sercan Kazancı

En iyi Magazin Programı : 50 fifty

Fotoğraf Özel Ödülü : Levent Çekiç

En iyi Moda Fotoğrafçısı : Cem Savaş Demir

En iyi Blogger : Helin Nazlı Çoban

En iyi Kadın Televizyon Habercisi : Pınar Ergüner

Yılın Dikkat Çeken Sosyal Medya Fenomeni : YTL Osman

Yılın Dikkat Çeken Magazin Muhabiri : Samet Aday

En iyi Yemek Programı Sunucusu : Nermin Öztürk

En iyi Özgün Müzik Erkek Sanatçı : Ekin

En iyi Moda Markası : Ömür İnn

Meslek Başarı Ödülü : Funda Şenateş

En iyi Erkek Ekonomi Spikeri : Uğur Korkmaz

İleri Cerrahi Başarı Ödülü : Eren Keser

Yılın Dikkat Çeken Şarkısı : Mustafa & Çağlayan Topaloğlu / Harbi Tutuldum

En iyi Kadın Fotoğrafçı : Türkan İdiş

En iyi Gayrimenkul Markası : Luxury Acarkent Cüneyt Bağcı

En iyi Kimasalsız Kimya Markası : Maxi Kimya

En Profesyonel Koç : Çiğdem Başer

En iyi Koro : Talat Er Korosu

En iyi Youtube Programı : Ceyhun Yılmaz / Kupacı Sevil