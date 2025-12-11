15. Mood Ödülleri Görkemli Törenle Sahiplerini Buldu
MKM Atilla İlhan Sahnesi'nde düzenlenen 15. Mood Ödülleri, ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Tören, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin ve jürinin oylarıyla belirlenen isimlere ödüllerini verdi. Gecede, En İyi Uluslararası Sanatçı Ödülü'nü alan Baby Brown, sahnede sevgilisine evlenme teklifi ederek geceye renk kattı.
Burak Akan başkanlığında, MKM Atilla İlhan Sahnesi'nde 15. kez düzenlenen Mood Ödülleri, ünlü isimlerin yoğun katılımıyla görkemli bir törene sahne oldu.
Sunuculuğunu Arzu Yanardağ ve Hopdedik Ayhan'ın üstlendiği 15. Mood Ödülleri, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin oyları ile jüri oylarının birleşimi sonucunda belirlendi.
Jüri kadrosu; Burak Akan, Prof. Dr. Aslı Yapar Gönenç, Prof. Dr. Özgür Gönenç, Prof. Dr. Mehmet Emin Güneş, Burak Hakkı, Burçin Bildik, Yasemin İlan, Kahraman Sivri, Sait İnanç, Soner Türker ve Güvenç Kurtar'dan oluştu.
Törende, En İyi Uluslararası Sanatçı Ödülü'nü alan dünyaca ünlü rap sanatçısı Baby Brown, sahnede sevgilisine evlenme teklifi ederek geceye unutulmaz bir an daha ekledi.
Muhteşem anlara tanıklık edilen 15. Mood Ödülleri'nde, Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Turgay Kıran'ın sahnede yeni yaşı da kutlandı.
Gecenin ev sahibi Burak Akan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Harika bir tören oluyor. Bu ilgi, bizlere her yıl daha iyisini yapmak için güç veriyor."
15. MOOD ÖDÜLLERİ – ÖDÜL ALAN İSİMLER
En İyi Uluslararası Sanatçı: Baby Brown
En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı: İlyas Yalçıntaş
En İyi Kadın Sunucu: Zahide Yetiş
Yılın Moda İkonu: İvana Sert
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Ali Sürmeli
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Turgay Kıran
En İyi Spor Yorumcusu: Tümer Metin
En Objektif Spor Yorumcusu: Kaya Çilingiroğlu
Man of the Year: Murat Aygen
En İyi Stand-Up Gösterisi: Eser Yenenler & Berfu Yenenler
Türk Pop Müziği Onur Ödülü: Hakan Peker
Yaşam Boyu Sanat Ödülü: Mahmut Tuncer
En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: Av. Serkan Bayram – Buğday Tanesi
Kariyer ve Başarı Ödülü: Kenan Çoban
En İyi Erkek Haber Spikeri: Cem Öğretir
En İyi Erkek Haber Programı Sunucusu: Alper Altun
Yılın En İyi Kadın Gazetecisi: Beste Sırapınar
Sosyal Medyada En Çok Konuşulan Sanatçı: Tuğba Ekinci
En İyi Magazin Programı Sunucusu: Ezgi Avcı
En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu: Nilgün Kasapbaşoğlu
En İyi Erkek Sunucu: Vahe Kılıçaslan
En İyi Arabesk Müzik Erkek Sanatçısı: Fatih Bulut
En İyi Genç Erkek Oyuncu: Berat Efe Parlar
En İyi Erkek Performans Sanatçısı: Eli Türkoğlu
En İyi Gazete Eki: Hürriyet Kelebek
En İyi Röportaj: Yasemin İlan
En İyi Moda Programı: Banu Noyan'la En Moda
En İyi Televizyon Yöneticisi: Hande Ertekin
Yılın Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı: Ayshe
En iyi Genel Yayın Yönetmeni : Av.Bedia Teymur
En sevilen Magazin Muhabiri : Akif Yaman
En iyi Magazin Muhabiri : Sercan Kazancı
En iyi Magazin Programı : 50 fifty
Fotoğraf Özel Ödülü : Levent Çekiç
En iyi Moda Fotoğrafçısı : Cem Savaş Demir
En iyi Blogger : Helin Nazlı Çoban
En iyi Kadın Televizyon Habercisi : Pınar Ergüner
Yılın Dikkat Çeken Sosyal Medya Fenomeni : YTL Osman
Yılın Dikkat Çeken Magazin Muhabiri : Samet Aday
En iyi Yemek Programı Sunucusu : Nermin Öztürk
En iyi Özgün Müzik Erkek Sanatçı : Ekin
En iyi Moda Markası : Ömür İnn
Meslek Başarı Ödülü : Funda Şenateş
En iyi Erkek Ekonomi Spikeri : Uğur Korkmaz
İleri Cerrahi Başarı Ödülü : Eren Keser
Yılın Dikkat Çeken Şarkısı : Mustafa & Çağlayan Topaloğlu / Harbi Tutuldum
En iyi Kadın Fotoğrafçı : Türkan İdiş
En iyi Gayrimenkul Markası : Luxury Acarkent Cüneyt Bağcı
En iyi Kimasalsız Kimya Markası : Maxi Kimya
En Profesyonel Koç : Çiğdem Başer
En iyi Koro : Talat Er Korosu
En iyi Youtube Programı : Ceyhun Yılmaz / Kupacı Sevil