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Yıllar onu daha da güzelleştirdi! İşte Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın son hali

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Ünlü iş insanı Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekti. Yaş alan Tanyolaç, daha da güzelleşti.

Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu çifti bir döneme damga vurdu. Hatta Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldattığı haberler i o dönem magazin gazetelerinin manşetlerini süslemişti. Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Tanyolaç'ın yıllar içerisindeki değişimi ise göze çarptı. Şimdilerde 51 yaşında olan Tanyolaç'ın yaş aldıkça güzelleştiği görüldü.

Yıllar onu daha da güzelleştirdi! İşte Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın son hali

2009 YILINDA EVLENDİLER

1997 yılında dünyaevine giren Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, magazin dünyasının en dikkat çeken çiftlerindendi. Ancak Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldattığı iddialarından sonra çift, 2005 yılında ayrılma kararı aldı. Çilingiroğlu, 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile dünyaevine girdi ancak bu evlilik 2014 yılında noktalandı. Kameralardan uzak bir yaşam süren Feraye Tanyolaç'ın son hali gündem oldu.

Yıllar onu daha da güzelleştirdi! İşte Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın son hali

"SİZ FERAYE'Yİ NEREDEN TANIYORSUNUZ"

Geçmişte, bir magazin muhabirinin Kaya Çilingiroğlu'na yönelttiği ''Kaya Bey, Ferrari'niz yeni mi?'' sorusuyla gerçekler ortaya çıkmıştı. Çilingiroğlu muhabire ''Siz Feraye'yi nereden tanıyorsunuz?'' yanıtını vermişti ve sır perdesi aralanmıştı.

2009-2014 yılları arasında evli kalan Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu, hala oğulları Hüseyin için zaman zaman bir araya geliyorlar.

İşte Feraye Tanyolaç'ın son hali:

Yıllar onu daha da güzelleştirdi! İşte Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın son hali

Yıllar onu daha da güzelleştirdi! İşte Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın son hali

Yıllar onu daha da güzelleştirdi! İşte Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın son hali

Yıllar onu daha da güzelleştirdi! İşte Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın son hali

Yıllar onu daha da güzelleştirdi! İşte Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın son hali
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Yorumlar (1)
Altay Bozkurt:yollar degil ! estetikler dahada güzellestirmis !!!
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Haber: Yıllar onu daha da güzelleştirdi! İşte Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın son hali - Haberler Magazin
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