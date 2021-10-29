Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları - Haberler Magazin
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Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Mustafa Kemal Atatürk'ün temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının üzerinden 96 yıl geçti. 29 Ekim'in coşkusu sosyal medyayı da sardı. Ünlü isimler, hesaplarından peş peşe paylaşım yaparak anlamlı günü kutladı.

19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milletinin kaderini değiştirmek için" Samsun'a adım attığı ve ardından 7 düvele karşı kazanılan zaferler birlikte tüm dünya Anadolu'nun gücünü gördü. Milli Mücadele döneminin ardından 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet ilan edildi.

Sanat dünyasından birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından art arda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili paylaşımlar yapmaya başladı.

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
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