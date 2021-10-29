Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milletinin kaderini değiştirmek için" Samsun'a adım attığı ve ardından 7 düvele karşı kazanılan zaferler birlikte tüm dünya Anadolu'nun gücünü gördü. Milli Mücadele döneminin ardından 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet ilan edildi.

Sanat dünyasından birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından art arda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili paylaşımlar yapmaya başladı.

İşte ünlü isimlerin 29 Ekim paylaşımları...

HALUK LEVENT

OKTAY KAYNARCA

ACUN ILICALI

TÜLİN ŞAHİN

GÜL GÖLGE

MUSTAFA SANDAL

ŞAHİKA ERCÜMEN

SEDA BAKAN

ALİ SUNAL

TÜRKAN ŞORAY

GONCA VUSLATERİ

ASENA

MÜGE BOZ

AHU YAĞTU

EMEL SAYIN

SERAY SEVER

DEMET ŞENER

ESER YENENLER

ÇAĞLA ŞIKEL

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