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Mine Tugay yaza bu pozlarla veda etti

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Mine Tugay yaza bu pozlarla veda etti

Son dönemin en popüler isimlerinden Mine Tugay, yaz dönemine ekim ayının ortasında veda etti. Ünlü oyuncu, sosyal medyadan çektiği video'yu paylaştı. İşte detaylar...

Yaz dönemini tatil yaparak geçiren Mine Tugay, ekim ayının ortasında yaza veda etti. Son olarak Exxen'de yayınlanan 'Hükümsüz' dizisine konuk olan oyuncu, siyah bikinisiyle Instagram'dan video paylaştı.

Yaza veda ettiğini söyleyen Tugay, deniz kenarında yürüdü.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncuya, beğeni yağdı.

Gelen senaryoları değerlendirdiği öğrenilen Tugay, içine sinena bir proje olursa izleyici karşısına çıkacak.

Mine Tugay yaza bu pozlarla veda etti

Mine Tugay yaza bu pozlarla veda etti

Mine Tugay yaza bu pozlarla veda etti

Mine Tugay yaza bu pozlarla veda etti

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