Mine Tugay yaza bu pozlarla veda etti

Yaz dönemini tatil yaparak geçiren Mine Tugay, ekim ayının ortasında yaza veda etti. Son olarak Exxen'de yayınlanan 'Hükümsüz' dizisine konuk olan oyuncu, siyah bikinisiyle Instagram'dan video paylaştı.

Yaza veda ettiğini söyleyen Tugay, deniz kenarında yürüdü.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncuya, beğeni yağdı.

Gelen senaryoları değerlendirdiği öğrenilen Tugay, içine sinena bir proje olursa izleyici karşısına çıkacak.