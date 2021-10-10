Üç yıllık aşkta mutlu son! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız evlendi - Haberler Magazin
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Üç yıllık aşkta mutlu son! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız evlendi

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı sessiz sedasız dünya evine girdi. Ünlü çiftin düğünü 40 gün önce cenaze nedeniyle ertelenmişti.

Hazırlıkları aylarca süren düğün Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenmişti. Merakla beklenen düğün, dün akşam İstanbul'da Arzu ve Ömer Sabancı'nın yalısında yapıldı.

Hacı Sabancı, düğün fotoğrafını "Karımla tanışın" notuyla paylaşırken, Nazlı Kayı ise "Kocamla" notunu yazdı. Düğünü için straplez bir gelinlik giyen Kayı'nın tercihi ise pek beğenilemedi. Ünlü ismin gelinliğini birçok sade buldu.

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız evlendi

3 yıldır birlikte olan çift, 18 Aralık'ta Bursa'da Nazlı Kayı'nın ailesinin evinde evliliğe ilk adımı atmıştı.

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız evlendi

Geçtiğimiz aylarda Alem dergisine konuşan Nazlı Kayı, Hacı Sabancı ile nasıl tanıştıklarını şu sözlerle anlatmıştı; "İlk kez kalabalık bir arkadaş grubunda tanıştık. Arkadaşlığımız başladıktan sonra her buluştuğumuzda heyecandan karnıma ağrılar giriyordu. Onu her gördüğümde vücudum aynı reaksiyonları vermeye başlayınca zaten anladım. Hala böyleyim bu arada. Onu görünce karnımda kelebekler uçuşuyor. Demek ki aşk böyle bir şey"

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız evlendi

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız evlendi

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız evlendi

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız evlendi

Üç yıllık aşkta mutlu son! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız evlendi
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Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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