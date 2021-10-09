Fenomen Banu Parlak öldürüldü mü? Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı

Arabada çektiği şarkı videolarıyla tanınan ve sonrasında kendi güzellik merkezlerini açan fenomen Banu Parlak'ın hayatını kaybettiği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü.

"HAİNCE BİR SALDIRA ÖLDÜRÜLDÜ"

Bir çocuk annesi Banu Parlak'ın Instagram hesabının hikaye kısmından yapılan paylaşımda "Sevgili Banu Parlak haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" denildi. Paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Parlak'ın hesabının çalındığını ileri sürdü. Ancak Parlak'ın yakın çevresinden konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi.

BANU PARLAK KİMDİR?

1987 yılında dünyaya geldi ve aslen Kastamonu'ludur. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar ve seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken Banu Parlak, 2016 yılında çıkardığı Narin Yarim isimli şarkısıyla dönemin top listesine girmeyi başardı. Okan Öztürk ile 2017 yılında evlenen ve kısa sürede boşanan Banu Parlak'ın bu evlilikten bir kız çocuğu var. Kendi işini kuran Parlak'ın çeşitli yerlerde güzellik merkezi bulunuyor.

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