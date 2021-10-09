Fenomen Banu Parlak öldürüldü mü? Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı - Haberler Magazin
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Fenomen Banu Parlak öldürüldü mü? Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak'ın kişisel Instagram hesabından yapılan paylaşımda haince bir saldırı sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Fenomenin hesabından yapılan paylaşım kısa sürede gündem olurken ailesinden net bir açıklama gelmedi.

Arabada çektiği şarkı videolarıyla tanınan ve sonrasında kendi güzellik merkezlerini açan fenomen Banu Parlak'ın hayatını kaybettiği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü.

"HAİNCE BİR SALDIRA ÖLDÜRÜLDÜ"

Bir çocuk annesi Banu Parlak'ın Instagram hesabının hikaye kısmından yapılan paylaşımda "Sevgili Banu Parlak haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" denildi. Paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Parlak'ın hesabının çalındığını ileri sürdü. Ancak Parlak'ın yakın çevresinden konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi.

Bomba iddia: Fenomen Banu Parlak haince bir saldırı sonucu öldü

BANU PARLAK KİMDİR?

1987 yılında dünyaya geldi ve aslen Kastamonu'ludur. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar ve seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken Banu Parlak, 2016 yılında çıkardığı Narin Yarim isimli şarkısıyla dönemin top listesine girmeyi başardı. Okan Öztürk ile 2017 yılında evlenen ve kısa sürede boşanan Banu Parlak'ın bu evlilikten bir kız çocuğu var. Kendi işini kuran Parlak'ın çeşitli yerlerde güzellik merkezi bulunuyor.

Bomba iddia: Fenomen Banu Parlak haince bir saldırı sonucu öldürüldü

Bomba iddia: Fenomen Banu Parlak haince bir saldırı sonucu öldürüldü

Bomba iddia: Fenomen Banu Parlak haince bir saldırı sonucu öldürüldü

Fenomen Banu Parlak öldürüldü mü? Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Fenomen Banu Parlak öldürüldü mü? Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı - Haberler Magazin
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