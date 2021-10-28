Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV canlı yayın izle bugün! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm canlı izle!

Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova ATV canlı izle! şeklinde aratıyor. Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm canlı izle! BZÇ yeni sezonda neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova full HD canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölün izle! Bir Zamanlar Çukurova 110. Bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle! İşte detaylar haberimizde…ATV canlı yayın izle bugün!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle her Perşembe ATV'de!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM ÖZETİ! NELER OLACAK?

Züleyha, Hülya ile yüzleşmeye Hakan'la beraber gidiyor

Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha, Ayten'in söylediklerinin doğru olduğunu anlar ve Hülya ile yüzleşmek için İzmir'e gitmeye karar verir. Hakan bunu duyunca tedirgin olup Züleyha'ya mani olmaya çalışır. Züleyha'nın vazgeçmeyeceğini anlayan Hakan, onunla birlikte İzmir'e doğru yola koyulur. Fikret ise Züleyha'nın İzmir'e Hakan'la birlikte gittiğini öğrenince küplere biner.

Lütfiye şüphelerinin peşinde!

Fekeli'nin Isparta'ya gittiğini öğrenen Lütfiye için parçalar birleşmeye başlar. Fekeli'nin Mehmet Kara'yı soruşturduğunu anlayınca kendisi de Isparta'ya gidip Fekeli'nin ne öğrendiğini anlamak için Saniye ile birlikte yollara düşer. Ancak onları takip eden Abdülkadir, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğinin açığa çıkmasına izin vermemeye kararlıdır.

Aniden zenginleşen Şermin dikkatleri üzerine çekiyor

Betül'ün arazi satışından kazandığı paraları gören Şermin havalara uçar. Paraları harcama derdine düşen Şermin'i Betül'ün nasihatleri de durduramaz ve Şermin, Abdülkadir'in otomobil dükkânından altına lüks bir araba çeker. Şermin'in konağa arabayla geldiğini gören Saniye, Betül'den şüphelenmeye başlar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fekeli'nin ölümü Çukurova'yı yasa boğuyor

Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumar. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşar. Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzlar. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak ister.

Betül, Fikret'in yanından ayrılmıyor

Betül, amcasını kaybeden Fikret'e destek olmak için elinden geleni yapar. Yardımseverliğiyle cenazeye katılanların takdirini toplayan Betül, Şermin'i bile şaşırtır. Şermin, kızının Fikret'le evlenip servetine konmayı planladığını anlayınca o da Lütfiye ile buzları eritmeye çalışır.

Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanıyor

Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını korurken; Hakan, Züleyha'nın çekimine kapılmaktan kendini alamaz. Züleyha ve Hakan, birlikte portakal bahçesine gezintiye çıkmışken Fikret gelir ve Hakan ile Fikret arasında ağız dalaşı başlar. İkisinin arasındaki gerilimin ortasında kalan Züleyha'nın sabrı taşar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 110. BÖLÜM İLK FRAGMAN İZLE!

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet