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Hesabından öldüğü yönünde paylaşım yapılan Banu, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Instagram hesabından yapılan paylaşımda haince bir saldırıda öldürüldüğü iddia edilen Banu Parlak'ın telefonunun çalındığı ortaya çıktı. Gözyaşları içinde video yayınlayan fenomen, "Işıklarda beklerken aracıma saldırdılar. Avukatımla gerekli şikayetleri yapacağız" dedi.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın öldüğü yönündeki iddia sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kısa sürede içinde telefonunun çalındığı ve paylaşımın sahte olduğu ortaya çıkan Parlak, video yayınlayarak başına gelenleri anlattı.

"ARACIMA SALDIRIP TELEFONUMU ÇALDILAR"

Parlak, gözyaşları içinde çektiği videoda "İş yerimden çıktığımda kim olduğunu bilmediğim kişiler tarafından ışıklarda beklerken aracıma saldırdılar ve telefonumu aldılar. Kim olduklarına dair hiçbir bilgim yok. Şimdi avukatımla birlikte gerekli şikayetleri yapacağız. Annem de dahil olmak üzere herkes perişan olmuş. Telefonum ve hattım yok. Gerekli açıklamaları yapacağım" dedi.

Öldüğü iddia edilen Banu Parlak, gözyaşları içinde açıklama yaptı: Aracıma saldırıp telefonumu çaldılar

NE OLMUŞTU?

Yıllar önce aracında çektiği videolarla tanınan fenomen Banu Parlak'ın kişisel Instagram hesabından "Sevgili Banu Parlak haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" paylaşımı yapıldı. Öldüğü yönündeki iddia dakikalar içinde sosyal medyada gündem oldu.Ancak olayın gerçeği kısa sürede ortaya çıktı.

Hesabından öldüğü yönünde paylaşım yapılan Banu, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı

Fenomen Banu Parlak öldürüldü mü? Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdıFenomen Banu Parlak öldürüldü mü? Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı

Hesabından öldüğü yönünde paylaşım yapılan Banu, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Banu Parlak öldürüldü mü? En yakın arkadaşından jet yalanlama geldi

Banu Parlak öldürüldü mü? En yakın arkadaşından jet yalanlama geldi
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Haber: Hesabından öldüğü yönünde paylaşım yapılan Banu, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı - Haberler Magazin
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