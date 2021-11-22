Libya'da kurtarılan pastane işletmecisi, yaşadıklarını anlattı

LİBYA'nın doğusunda alıkonulduktan yaklaşık 2 yıl sonra kurtarılan 7 Türk vatandaşından pastane işletmecisi Halil Gözel, ailesine kavuştu. Yaşadıklarını anlatan Gözel, "Devletimizi arkamızda görmenin mutluluğu vardı. Zor süreçte kılımıza zarar verseler, devletimizin orayı yerle bir edeceğini biliyorduk" dedi.

Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan, çoğu lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay'ın kurtarılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve MİT tarafından uzun süredir yürütülen çalışmalar başarıyla sonuçlandırıldı. Katar İstihbarat Teşkilatı'nın da destek verdiği çalışmalarla 7 vatandaş Türkiye'ye getirildi. Kurtarılanlardan 2 çocuk babası, pastane işletmecisi Halil Gözel, Ankara'daki işlemlerinin ardından gece saatlerinde Adana'daki ailesine kavuştu. Seyhan ilçesinin Hürriyet Mahallesi'ndeki evine dönen Gözel, yaşadıklarını anlattı.

Gece saatlerinde yüksek güvenlik önlemleriyle memleketlerine götürüldüklerini anlatan Gözel, "Ailelerimize kavuştuk, onlarla kucaklaştık. Tarif edilemez bir duygu içerisine girdik. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere MİT Başkanı Hakan Fidan'a, Dışişleri Bakanlığımıza ve MİT personeline çok teşekkür ediyorum. Her ihtiyacımız karşılandı. Çok mutluyuz" diye konuştu.