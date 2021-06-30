LGS 180, 200, 250, 300, 400, 500 puanla hangi liseye gidilir? 2021 LGS Kaç puanla hangi liseye gidilir?

LGS 2021 sınav sonuçları açıklandı. Bunun ardından öğrenciler kaç puanla hangi liseye gidilir merak etti. LGS kaç puanla hangi liseye yerleşilir? LGS 180 puanla hangi liseye gidilir? LGS 200 puanla hangi liseye gidilir? LGS 250 puanla hangi liseye gidilir? LGS 350 puanla hangi liseye gidilir? LGS 400 puanla hangi liseye gidilir? LGS 500 puanla hangi liseye gidilir? İşte tüm detaylar...

2021 LGS sonuçları açıklandı! Sınav sonuçlarının akabinde öğrenciler hangi puanla hangi liselere gidilir merak etti. Sınavlar açıklandı! LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği sınava katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. 6 farklı ilden sınava giren 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Peki, LGS 180, 200, 250, 300, 400, 500 puanla hangi liseye gidilir? 2021 LGS Kaç puanla hangi liseye gidilir?

LGS 2021 AÇIKLANDI MI?

LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sınav sonuçlarına http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

2021 LGS HANGİ PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR?

2021 yılı için yüzdelik dilimler henüz açıklanmadı. Açıklandığında konumuza ekleyeceğiz.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

2021 LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı.MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

2020 YILI İÇİN YÜZDELİK DİLİMLER VE BAZI LİSE TABAN/TAVAN PUANLARI

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Bazı liseler ve taban puanları:

İSTANBUL/ BEYOĞLU/ Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 100 494,937 0,02 0,01

İSTANBUL/ FATİH/ İstanbul Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 180 492,5054 0,04 0,01

İSTANBUL/ BEŞİKTAŞ/ Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 68 489,3159 0,08 0,01

İSTANBUL/ BEŞİKTAŞ/ Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 489,3159 0,08 0,01

İSTANBUL/ KADIKÖY/ İstanbul Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 485,0102 0,15 0,01

İSTANBUL/ FATİH/ Çapa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 481,8214 0,22 0,01

Ankara Fen Lisesi (Çankaya) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 490,4596 0,07 0,01 150

Atatürk Anadolu Lisesi (Yenimahalle) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 469,3927 0,63 0,07 442

Ankara Pursaklar Fen Lisesi (Pursaklar) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 467,3894 0,71 0,03 204

Cumhuriyet Fen Lisesi (Çankaya) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 451,1284 1,66 0,14 306

Gazi Anadolu Lisesi (Yenimahalle) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 449,4719 1,79 0,47 476

Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi (Keçiören) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 445,8464 2,08 0,59 306

Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi (Çankaya) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 443,3616 2,29 0,44 238

Özkent Akbilek Fen Lisesi (Etimesgut) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 442,3176 2,37 0,1 238

Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi (Çankaya) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 436,6965 2,89 1,8 238

Ankara Atatürk Lisesi (Çankaya) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 433,663 3,2 0,26 510

LGS YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değere denir. Yüzdelik dilim, öğrencinin sıralamasının yüz ile çarpılması ve sonrasında sınava giren öğrenci sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralaması yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.