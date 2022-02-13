Lerzan Mutlu sahnede cesaretini konuşturdu! Rengarenk elbisesinin bir de arkasını görün
Haberler.com, Zehra Yaşık - Magazin
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Lerzan Mutlu uzun bir süre sonra Beşiktaş'ta bulunan bir mekânda sahne aldı. Seslendirdiği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcı, cesur elbisesiyle dikkat çekti. Mutlu'nun kalçasına kadar inen dekoltesi oldukça iddialıydı.
Gündüz kuşağında sunduğu programlarla ekrana gelen Lerzan Mutlu, uzun bir aradan sonra Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu.
İDDİALI ELBİSEYLE ORYANTAL ŞOV
İddialı elbisesiyle oryantal şov yapan Lerzan Mutlu, sevenleri tarafından alkış yağmuruna tutuldu.
SELİN CİĞERCİ SAHNEYE FIRLADI
Lerzan Mutlu'yu dinlemeye gelen isimlerin arasında sosyal medyada fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci de vardı. Mutlu'nun oryantal şovuna ilerleyen dakikalarda Ciğerci de eşlik etti.