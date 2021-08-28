Kurtulmuş: "Türkiye'nin dışında hiçbir yerde afetlerden medet uman bir muhalefet anlayışı yoktur"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, sel afeti yaşanan bölgelerde inceleme yapmak üzere Artvin'e geldi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, sel afeti yaşanan bölgelerde inceleme yapmak üzere Artvin'e geldi. Partisinin il başkanlığında, basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Türkiye'nin dışında hiçbir yerde afetlerden medet uman bir muhalefet anlayışı yoktur" dedi. Kurtulmuş, "Eğer Afganistan'ın işgali olmasaydı bugün adını duyduğumuz bir çok terör örgütü dünyanın başına musallat olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile sel afeti yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunmak için Artvin'e geldi. Esnaf ziyaretinin ardından partisinin il başkanlığında, basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Afetlerin sorunlarının ortadan kaldırılması vatandaşlarımızın yaralarını sarılması konusunda olağan üstü gayret gösteren bir kadroya, etkin bir şekilde çalışan kurumlara sahip olmak Türkiye için iftihar tablosu olduğunu ifade etmek isterim. Böyle söylendiğimizde birilerini bundan rahatsız duyduğunu da biliyorum. Dünyanın bir çok yerinde afetler oluyor bundan sonra iklim değişiklikleri dolayısıyla Allah muhafaza çok sayıda afetlerle maruz kalmamız mümkündür muhtemeldir. Ne yazık ki Türkiye'nin dışında hiçbir yerde afetlerden medet uman bir muhalefet anlayışı görülmez. Bunu teşmil ederek söylemiyorum, ama marjinal bir takım çevreler bazı unsurlar muhalefetin içerisinden de var. Sanki bu afetler iktidarın sorumluluğuymuş gibi buradan medet uman bir anlayışla ortada dolaşanlar var, fikir meydan edenler var. Onlara da diyoruz ki bu afetler siyaset üstü meseledir. Siyasetin meselesi değildir. Buradan politika çıkmaz. Kim bu afetleri daha iyi nasıl önlene bileceğine ilişkin bir cümle lafı varsa onları samimiyetle dinlemeye hazırız. Kimin hangi teklifi varsa makul bilimsel teklif varsa uygulamaya hazırız" şeklinde konuştu.

"Yer yüzü üç beş tane ülkenin oturup planlama yaparak proje üzerinden paylaşacağı bir yer değildir"

Afganistan'da yaşanan olaylarla ilgili değerlendirme yapan Kurtulmuş, "Maalesef önceki gün Afganistan hava alanında bir patlama oldu. Şimdiye kadar gelen bilgiler 170'in üstünde sivil masum Afgan vatandaşı bu saldırılarda öldüğünü ortaya koyuyor. Aynı olayda 13 Amerikan askeri hayatını kaybetti. Öncelikle ölen bütün insanlar için Türkiye olarak taziyelerimi ifade etmek istiyoruz. Rusya'nın Amerika'nın yada başka emperyalist güçlerin başka insanların topraklarında ne işi vardı. Niçin Afganistan işgal edilmiş niçin Afganistan işgalinden hızla vaz geçilmiştir. Eğer Afganistan'ın işgali olmasaydı bugün adını duyduğumuz bir çok terör örgütü dünyanın başına musallat olmayacaktı. Eğer Irak'ın işgali olmasaydı, eğer Suriye üzerinde bir çok ülkenin emperyalist savaşlar vererek, vekalet araçlarını oluşturmasını gerçekleşmeseydi bugün Irak'ta, Suriye'de bir çok terör örgütü var olmayacaktı. O ülkenin kaynaklarının sömüreceğiz diye beyler yer yüzünde böylesine önemli işgal döneminin çıkmasına ve ardından terör örgütlerinin vasıtasıyla vekalet savaşlarının sürdürülmesine neden oldular. Yer yüzü üç beş tane ülkenin oturup planlama yaparak proje üzerinden paylaşacağı bir yer değildir. Yer yüzü 8 milyar insanın eşit ortak olarak bir var olduğu Allah'ın yarattığı insanlar için yaşama alanıdır" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, daha sonra Murgul ve Arhavi ilçelerinde yaşanan sel bölgelerini inceleme yapmak üzere il merkezinden ayrıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı