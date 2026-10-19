Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kylie Jenner 50 milyon dolarlık sütyenle podyuma çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kylie Jenner 50 milyon dolarlık sütyenle podyuma çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kylie Jenner, Victoria’s Secret defilesinde 50 milyon dolar değerindeki Fantasy Bra’yı taşıdı; Chalamet ve Kris Jenner onu ön sıradan izledi.

Victoria’s Secret Fashion Show 2026’da ilk kez podyuma çıkan Kylie Jenner, 4 bin 410 pırlanta ve 75,54 karatlık sarı elmasla tasarlanan Fantasy Bra’yı taşıdı. Tasarıma 50 milyon dolar değer biçildi. Jenner’ı sevgilisi Timothée Chalamet ve annesi Kris Jenner ön sıradan izledi. 

Kylie Jenner, 18 Ekim’de Los Angeles’ta düzenlenen Victoria’s Secret Fashion Show’da podyuma çıktı. Jenner, mücevher markası Jacob & Co. ile tasarlanan Fantasy Bra’yı giyerek markanın defilesinde ilk kez yürüdü.

FANTASY BRA 8 YIL SONRA PODYUMDA

Yaklaşık 50 milyon dolar değer biçilen tasarımda 4 bin 410 doğal pırlanta ve 75,54 karatlık sarı elmas kullanıldı. Dört kilogram ağırlığındaki sütyenin hazırlanması için 15 zanaatkar 1000 saat çalıştı. Fantasy Bra, 2018’de Elsa Hosk’un taşımasının ardından ilk kez yeniden defile podyumuna çıktı.

Kris Jenner ve Timothée Chalamet

CHALAMET VE KRIS JENNER ÖN SIRADAYDI

Jenner podyumda yürürken sevgilisi Timothée Chalamet ile annesi Kris Jenner da izleyiciler arasındaydı. İkili, Jenner’ı ön sıradan alkışlayarak destekledi. 

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
İstanbul'daki AVM'de İsrail gerginliği! Silah iddiası harekete geçirdi

İstanbul'daki AVM'de İsrail gerginliği! Silah iddiası harekete geçirdi
Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol

Harikasın çocuk! Geceye yine damgasını vurdu
Kayseri'de hesap kavgası kask kamerasında! Kuryeyi ve araya giren annesini bıçakladı

Önce kuryeyi, sonra öz annesini bıçakladı! Dehşet anları kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arnavutluk Başbakanı Rama: Başbakanlığı hedef alan patlayıcı yüklü dron etkisiz hale getirildi

Sokaklar alev alev, başkentte Başbakanlığa dron saldırısı iddiası!

Fransa’da yüz milyonlarca Euro'luk hasar! Louis Vuitton’dan, Dior'a, Carrefour'dan Hugo Boss’a mağazalar yağmalandı

Protestolarda lüks mağazalar hedefte: Moda devlerinin zararı korkunç

Isparta'da kanyonda mahsur kalan 14 İHH gönüllüsünden biri öldü! 13 kişi için zamanla yarış

Kanyona inen 14 dağcıdan biri öldü! 13 kişi dronla bulundu
İsyan dalgası büyüyor! Bu kez Meksika'da hükümet binasını bastılar

Halk bir ülkede daha ayaklandı! Maskeli gruplar hükümet binasını bastı
Esnaf dükkanını yağmacılardan sopayla korumaya çalıştı

Ülke iyice karışıyor! Yağmacılara sopalarla saldırmaya başladılar
Galatasaray'da Lille deplasmanı öncesi büyük endişe

Galatasaray'da büyük endişe!
Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu

İlçeyi ayağa kaldıran olay! 100 kişi bir gecede hastanelik oldu