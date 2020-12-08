Kuranı Kerim 27. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 27. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 27. Cüz mukabelesi dinle

Kur'an-ı Kerim'de toplamda 30 cüz vardır. Her cüzde 20 sayfa bulunmaktadır. Fakat 30. cüzde 24 sayfa bulunmaktadır. Peki 27. cüz okunuşu nasıldır? Kuran-ı Kerim yirmi yedinci cüz okunuşu ve meali nedir? 27. cüz oku ve dinle! 27. cüz okunuşu, Türkçe meali, Arapça yazılışı ve tefsiri nedir?

Arapça hızlı şekilde okuyamıyorum diyorsanız merak etmeyin. Diyanet'in cüz mukabelesine katılarak sesli bir şekilde Kuran-ı Kerim cüzlerini takip edebilirsiniz, mukabeleye katılabilir ve sesli dinleyebilirsiniz. Peki 27. cüz kaç sayfadır? 27. cüz okunuşu ve yazılışı nasıldır? Kur'an-ı Kerim'in 27. cüzü nasıl okunur? Tefsiri ve meali nedir?

1 CÜZ KAÇ SAYFADIR?

Cüz, Arapça'da "parça, bölüm" anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 1 cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Toplamda 30 cüz bulunmaktadır. 30 cüzden ilk 29 tanesi toplamda 20 sayfadır. Son cüz ise 24 sayfadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim toplamda 604 sayfadır. Fakat bazı Kuran-ı Kerim'ler basım farklılığından dolayı 603 sayfa da olabilmektedir. Yani 1-2 sayfa oynama olabilir. Bunun sebebi ise tamamen yayınevi basım farklılığındandır.

KUR'AN-I KERİM'DE 27. CÜZ KAÇ SAYFA SÜRMEKTEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de 27. cüz 20 sayfadır. Yalnızca 30. cüz hariç diğer hepsi 20 sayfa sürmektedir.

KUR'AN-I KERİM'DE 27. CÜZ HANGİ SAYFALAR ARASINDA YER ALMAKTADIR?

27. cüz 521-540 sayfaları arasındadır. Yani cüzün başlangıcı 521. sayfa ile başlar. 540. sayfanın sonunda yirmi yedinci cüz biter. 541. sayfa ise bir sonraki cüzün ilk sayfasıdır.

Yirmi yedinci cüzün ilk sayfası : 521. sayfa

Yirmi yedinci cüzün son sayfası : 540. sayfa

27. CÜZDE HANGİ SURELER YER ALIYOR?

Kur'an-ı Kerim'in 27. cüzünde Zariyat Suresi, Tur Suresi, Necm Suresi, Kamer Suresi, Rahman Suresi, Vakıa Suresi ve Hadid Suresi yer almaktadır.

521-522 sayfaları arası : Zariyat Suresi

522-524 sayfaları arası : Tur Suresi

525-527 sayfaları arası : Necm Suresi

527-530 sayfaları arası : Kamer Suresi

530-533 sayfaları arası : Rahman Suresi

533-536 sayfaları arası : Vakıa Suresi

536-540 sayfaları arası : Hadid Suresi

CÜZ BAŞLANGICINI NASIL ANLARIZ?

Her cüz başında sol tarafta Hizb işareti bulunur. İçerisinde Arapça cüz yazar. Mesela 5. cüz ise Arapça rakamlarla 5 yazar. 11. cüz başlangıcı ise Arapça sayılarla 11 yazar. Bu şekilde her 20 sayfada bir cüz Hizb işaretine bakarak da cüz başlangıcını tespit edebilirsiniz.

27. CÜZ MUKABELE DİNLE!

27. cüzü sesli bir şekilde Mukabelesini Diyanet'in resmi hesaplarından dinleyebilirsiniz.

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KURAN-I KERİM 27. CÜZ ARAPÇA OKUNUŞU

27. cüzün 1. sayfası (521. sayfa)

27. cüzün 2. sayfası (522. sayfa)

27. cüzün 3. sayfası (523. sayfa)

27. cüzün 4. sayfası (524. sayfa)

27. cüzün 5. sayfası (525. sayfa)

27. cüzün 6. sayfası (526. sayfa)

27. cüzün 7. sayfası (527. sayfa) NOT : Necm Suresi 62. ayeti secde ayetidir.

27. cüzün 8. sayfası (528. sayfa)

27. cüzün 9. sayfası (529. sayfa)

27. cüzün 10. sayfası (530. sayfa)

27. cüzün 11. sayfası (531. sayfa)

27. cüzün 12. sayfası (532. sayfa)

27. cüzün 13. sayfası (533. sayfa)

27. cüzün 14. sayfası (534. sayfa)

27. cüzün 15. sayfası (535. sayfa)

27. cüzün 16. sayfası (536. sayfa)

27. cüzün 17. sayfası (537. sayfa)

27. cüzün 18. sayfası (538. sayfa)

27. cüzün 19. sayfası (539. sayfa)

27. cüzün 20. sayfası (540. sayfa)

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