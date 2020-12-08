Kuranı Kerim 23. Cüz oku ve dinle: 23. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 23. Cüz mukabelesi dinle, okunuşu nasıl?

Kur'an-ı Kerim'de toplamda 30 cüz vardır. Her cüzde 20 sayfa bulunmaktadır. Fakat 30. cüzde 24 sayfa bulunmaktadır. Peki 23. cüz okunuşu nasıldır? Kuran-ı Kerim yirmi üçüncü cüz okunuşu ve meali nedir? 23. cüz oku ve dinle! 23. cüz okunuşu, Türkçe meali, Arapça yazılışı ve tefsiri nedir?

Arapça hızlı şekilde okuyamıyorum diyorsanız merak etmeyin. Diyanet'in cüz mukabelesine katılarak sesli bir şekilde Kuran-ı Kerim cüzlerini takip edebilirsiniz, mukabeleye katılabilir ve sesli dinleyebilirsiniz. Peki 23. cüz kaç sayfadır? 23. cüz okunuşu ve yazılışı nasıldır? Kur'an-ı Kerim'in 23. cüzü nasıl okunur? Tefsiri ve meali nedir?

1 CÜZ KAÇ SAYFADIR?

Cüz, Arapça'da "parça, bölüm" anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 1 cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Toplamda 30 cüz bulunmaktadır. 30 cüzden ilk 29 tanesi toplamda 20 sayfadır. Son cüz ise 24 sayfadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim toplamda 604 sayfadır. Fakat bazı Kuran-ı Kerim'ler basım farklılığından dolayı 603 sayfa da olabilmektedir. Yani 1-2 sayfa oynama olabilir. Bunun sebebi ise tamamen yayınevi basım farklılığındandır.

KUR'AN-I KERİM'DE 23. CÜZ KAÇ SAYFA SÜRMEKTEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de 23. cüz 20 sayfadır. Yalnızca 30. cüz hariç diğer hepsi 20 sayfa sürmektedir.

KUR'AN-I KERİM'DE 23. CÜZ HANGİ SAYFALAR ARASINDA YER ALMAKTADIR?

23. cüz 441-460 sayfaları arasındadır. Yani cüzün başlangıcı 441. sayfa ile başlar. 460. sayfanın sonunda yirmi üçüncü cüz biter. 461. sayfa ise bir sonraki cüzün ilk sayfasıdır.

Yirmi üçüncü cüzün ilk sayfası : 441. sayfa

Yirmi üçüncü cüzün son sayfası : 460. sayfa

23. CÜZDE HANGİ SURELER YER ALIYOR?

Kur'an-ı Kerim'in 23. cüzünde Yasin Suresi, Saffat Suresi, Sad Suresi ve Zümer Suresi yer almaktadır.

441-444 sayfaları arası : Yasin Suresi

445-451 sayfaları arası : Saffat Suresi

452-457 sayfaları arası : Sad Suresi

457-460 sayfaları arası : Zümer Suresi

CÜZ BAŞLANGICINI NASIL ANLARIZ?

Her cüz başında sol tarafta Hizb işareti bulunur. İçerisinde Arapça cüz yazar. Mesela 5. cüz ise Arapça rakamlarla 5 yazar. 11. cüz başlangıcı ise Arapça sayılarla 11 yazar. Bu şekilde her 20 sayfada bir cüz Hizb işaretine bakarak da cüz başlangıcını tespit edebilirsiniz.

23. CÜZ MUKABELE DİNLE!

23. cüzü sesli bir şekilde Mukabelesini Diyanet'in resmi hesaplarından dinleyebilirsiniz.

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KURAN-I KERİM 23. CÜZ ARAPÇA OKUNUŞU

23. cüzün 1. sayfası (441. sayfa)

23. cüzün 2. sayfası (442. sayfa)

23. cüzün 3. sayfası (443. sayfa)

23. cüzün 4. sayfası (444. sayfa)

23. cüzün 5. sayfası (445. sayfa)

23. cüzün 6. sayfası (446. sayfa)

23. cüzün 7. sayfası (447. sayfa)

23. cüzün 8. sayfası (448. sayfa)

23. cüzün 9. sayfası (449. sayfa)

23. cüzün 10. sayfası (450. sayfa)

23. cüzün 11. sayfası (451. sayfa)

23. cüzün 12. sayfası (452. sayfa)

23. cüzün 13. sayfası (453. sayfa) Not: Sad Suresi'nin 24. ayeti secde ayetidir.

23. cüzün 14. sayfası (454. sayfa)

23. cüzün 15. sayfası (455. sayfa)

23. cüzün 16. sayfası (456. sayfa)

23. cüzün 17. sayfası (457. sayfa)

23. cüzün 18. sayfası (458. sayfa)

23. cüzün 19. sayfası (459. sayfa)

23. cüzün 20. sayfası (460. sayfa)

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