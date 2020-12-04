Kur'an-ı Kerim 16. Cüz okunuşu: 16. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 16. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle

Kur'an-ı Kerim'de toplamda 30 cüz vardır. Her cüzde 20 sayfa bulunmaktadır. Fakat 30. cüzde 24 sayfa bulunmaktadır. Peki 16. cüz okunuşu nasıldır? Kuran-ı Kerim on altıncı cüz okunuşu ve meali nedir? 16. cüz oku ve dinle! 16. cüz okunuşu, Türkçe meali, Arapça yazılışı ve tefsiri nedir?

Arapça hızlı şekilde okuyamıyorum diyorsanız merak etmeyin. Diyanet'in cüz mukabelesine katılarak sesli bir şekilde Kuran-ı Kerim cüzlerini takip edebilirsiniz, mukabeleye katılabilir ve sesli dinleyebilirsiniz. Peki 16. cüz kaç sayfadır? 16. cüz okunuşu ve yazılışı nasıldır? Kur'an-ı Kerim'in 16. cüzü nasıl okunur? Tefsiri ve meali nedir?

1 CÜZ KAÇ SAYFADIR?

Cüz, Arapça'da "parça, bölüm" anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 1 cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Toplamda 30 cüz bulunmaktadır. 30 cüzden ilk 29 tanesi toplamda 20 sayfadır. Son cüz ise 24 sayfadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim toplamda 604 sayfadır. Fakat bazı Kuran-ı Kerim'ler basım farklılığından dolayı 603 sayfa da olabilmektedir. Yani 1-2 sayfa oynama olabilir. Bunun sebebi ise tamamen yayınevi basım farklılığındandır.

KUR'AN-I KERİM'DE 16. CÜZ KAÇ SAYFA SÜRMEKTEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de 16. cüz 20 sayfadır. Yalnızca 30. cüz hariç diğer hepsi 20 sayfa sürmektedir.

KUR'AN-I KERİM'DE 16. CÜZ HANGİ SAYFALAR ARASINDA YER ALMAKTADIR?

16. cüz 301-320 sayfaları arasındadır. Yani cüzün başlangıcı 301. sayfa ile başlar. 320. sayfanın sonunda on altıncı cüz biter. 321. sayfa ise bir sonraki cüzün ilk sayfasıdır.

On altıncı cüzün ilk sayfası : 301. sayfa

On altıncı cüzün son sayfası : 320. sayfa

16. CÜZDE HANGİ SURELER YER ALIYOR?

Kur'an-ı Kerim'in 16. cüzünde Kehf Suresi, Meryem Suresi ve Taha Suresi yer almaktadır.

301-303 sayfaları arası : Kehf Suresi

304-311 sayfaları arası : Meryem Suresi

311-320 sayfaları arası : Taha Suresi

CÜZ BAŞLANGICINI NASIL ANLARIZ?

Her cüz başında sol tarafta Hizb işareti bulunur. İçerisinde Arapça cüz yazar. Mesela 5. cüz ise Arapça rakamlarla 5 yazar. 11. cüz başlangıcı ise Arapça sayılarla 11 yazar. Bu şekilde her 20 sayfada bir cüz Hizb işaretine bakarak da cüz başlangıcını tespit edebilirsiniz.

16. CÜZ MUKABELE DİNLE!

16. cüzü sesli bir şekilde Mukabelesini Diyanet'in resmi hesaplarından dinleyebilirsiniz.

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KURAN-I KERİM 16. CÜZ ARAPÇA OKUNUŞU

16. cüz 1. sayfası (301. sayfa)

16. cüz 2. sayfası (302. sayfa)

16. cüz 3. sayfası (303. sayfa)

16. cüz 4. sayfası (304. sayfa)

16. cüz 5. sayfası (305. sayfa)

16. cüz 6. sayfası (306. sayfa)

16. cüz 7. sayfası (307. sayfa)

16. cüz 8. sayfası (308. sayfa) Not = Meryem Suresi'nin 58. ayeti secde ayetidir.

16. cüz 9. sayfası (309. sayfa)

16. cüz 10. sayfası (310. sayfa)

16. cüz 11. sayfası (311. sayfa)

16. cüz 12. sayfası (312. sayfa)

16. cüz 13. sayfası (313. sayfa)

16. cüz 14. sayfası (314. sayfa)

16. cüz 15. sayfası (315. sayfa)

16. cüz 16. sayfası (316. sayfa)

16. cüz 17. sayfası (317. sayfa)

16. cüz 18. sayfası (318. sayfa)

16. cüz 19. sayfası (319. sayfa)

16. cüz 20. sayfası (320. sayfa)

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